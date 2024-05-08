Breaking Bad yıldızı Giancarlo Esposito duyurdu: Marvel Sinematik Evreni’ne katılıyor

“Size Profesör X olacağımı söyleyemem. Orjinal bir karakter olacağımı söyleyebilirim. Farklı Profesör X versiyonlarını gördük. Siz de bir Marvel filmi karakterini oynarken beni orijinal, yeni ve taze bir karakter olarak görmek ister misiniz? Öyleyse, sözlerimi unutmayın. Bu, düşündüğünüzden daha erken olacak.”

Mexico City'deki bir panelde konuşan ve hangi rolde olacağını açıklamayan ünlü isim, daha önce Profesör X rolüne hayat vereceği iddialarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK BREAKING BAD'Dİ"

Öte yandan Giancarlo Esposito, yıllar önce maddi imkansızlıklar sebebiyle intiharı düşündüğünü anlatmıştı.

"Beynimdeki çıkış yolu şuydu: Biri intihar ederse hayat sigortası alınır mı? Karımın bunu neden sorduğum hakkında hiçbir fikri yoktu. Plan yapmaya başladım. Eğer beni öldürecek biri olsaydı, talihsizlik sonucu ölseydim, çocuklarım sigortayı alırdı" diyen ünlü isim, "Dört çocuğum vardı. Onların bir hayat yaşamalarını istedim. Zor zamanlardı. Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilmeleri için kendimi yok etmeyi düşündüm" demişti.

Ünlü isim "Bu bir çıkış yolu olduğuna dair ilk işaretti ama ben burada çocuklarımın yanında olmayacaktım. Sonra bunun geçerli olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü onlara vereceğim acı, ömür boyu sürecek ve uzaklaşmaya çalıştığım nesiller arası travmayı daha da uzatacak, hayat boyu sürecek bir travma olacak. Tünelin ucundaki ışık Breaking Bad'di" demişti.