2023 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile ayrılan "Bir Düşüşün Anatomisi" hakkında her şey

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazanan yapım "Bir Düşüsün Anatomisi" (Anatomy of a Fall) oldu. İşte film hakkında merak edilenler....

2023 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile ayrılan "Bir Düşüşün Anatomisi" hakkında her şey

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Festivali’nde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Festivalde Altın Palmiye ödülüne ise Justine Triet'in yönettiği "Anatomy of a Fall" (Bir Düşüşün Anatomisi) filmi layık görüldü.

2023 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile ayrılan "Bir Düşüşün Anatomisi" hakkında her şey - 1

21 film arasından seçilen yapıt, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, 23 Ağustos'ta Fransa'da gösterime girecek.

2023 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile ayrılan "Bir Düşüşün Anatomisi" hakkında her şey - 2

Triet, Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu. Festivalde Altın Palmiye'yi daha önce kadın yönetmenler Julia Ducournau ve Jane Campion almıştı.Drama türündeki filmin senaristliğini Justine Triet ve Arthur Harari üstleniyor.

Filmin kadrosunda; Sandra Hüller, Arthur Harari, Milo Machado Graner, Swann Arlaud, Jehnny Beth, Samuel Theis, Antoine Reinartz, Sophie Fillières, Saadia Bentaïeb gibi isimler yer alıyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...