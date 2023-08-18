2023 Oktoberfest İstanbul'un tarihleri belli oldu

Pazar günü ise Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ve Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic sahne alarak kapanışı gerçekleştirecek.

Ayrıca festivalde gün boyunca sürecek olan tadım aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve atölyeler de gerçekleşecek. Müzikseverlerin buluştuğu festival Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.