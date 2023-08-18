2023 Oktoberfest İstanbul'un tarihleri belli oldu

Sevilen isimlerle dolu müzik programı, yeme-içme alanları ve festival aktiviteleriyle +1 Oktoberfest, bu yıl 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Oktoberfest'in bu seneki konukları arasında ünlü isimler yer alıyor. İlk günün konukları Göksel ve 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas olacak.
Pazar günü ise Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ve Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic sahne alarak kapanışı gerçekleştirecek.
Ayrıca festivalde gün boyunca sürecek olan tadım aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve atölyeler de gerçekleşecek. Müzikseverlerin buluştuğu festival Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.
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