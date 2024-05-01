Esengül'ün hayatı film oluyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergen filminin senaristlerinden Özgür Selvi’nin yazıp yapımcılığını üstlendiği film, 70’li yıllara damgasını vuran ve 24 yaşında hayatını kaybeden Esengül'ün (Esen Ağan) yaşamını konu alacak.

Gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filminin senaristinden "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filmi geliyor. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Esengül' ün hayatını anlatacak film için hazırlıklar sürüyor.

1979 yılında hayatını kaybeden şarkıcıyı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor ancak kadroda yıldız isimlerin yer alacağı iddia ediliyor.

Filmin bu yaz sete çıkması, 2025 Şubat’ta da vizyona girmesi planlanıyor.