Esengül'ün hayatı film oluyor

Bir döneme damga vuran şarkıcı Esengül'ün hayatı beyazperdeye uyarlanacak.

Esengül'ün hayatı film oluyor

Gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filminin senaristinden "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filmi geliyor. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Esengül'ün hayatını anlatacak için hazırlıklar sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergen filminin senaristlerinden Özgür Selvi’nin yazıp yapımcılığını üstlendiği film, 70’li yıllara damgasını vuran ve 24 yaşında hayatını kaybeden Esengül'ün (Esen Ağan) yaşamını konu alacak.

Esengül'ün hayatı film oluyor - 1 Bergen (2022)

1979 yılında hayatını kaybeden şarkıcıyı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor ancak kadroda yıldız isimlerin yer alacağı iddia ediliyor.

Filmin bu yaz sete çıkması, 2025 Şubat’ta da vizyona girmesi planlanıyor.

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