2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig

İLK AMERİKALI KADIN YÖNETMEN



Gerwig, Cannes Film Festivalin'nde jüri başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak. Gerwig, Sophia Loren'den (1966) bu yana başkanlık yapan en genç jüri başkanı olacak.



2014 yılında Jane Campion, 1965 yılında ise Olivia de Havilland jüri başkanlığı yapmıştı.

Kariyerine oyuncu olarak başlayan ünlü yönetmen, ilk yönetmenlik deneyimini 2017 yılında Ladybird filmiyle yapmıştı. 2023 yılında Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Ruben Östlund olmuştu.

76. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU