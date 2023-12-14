2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig

2023 yılının en çok hasılat elde eden Barbie filminin yönetmeni Great Gerwig gelecek yıl Cannes film festivalinin jüri başkanı olacak.

2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmiyle Hollywood tarihine geçen ABD'li yönetmen Greta Gerwig Cannes Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.

En büyük gişe açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kıran Gerwig, 77. 'nin jüri başkanı olacak.

2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig - 1

İLK AMERİKALI KADIN YÖNETMEN

Gerwig, Cannes Film Festivalin'nde jüri başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak. Gerwig, Sophia Loren'den (1966) bu yana başkanlık yapan en genç jüri başkanı olacak.

2014 yılında Jane Campion, 1965 yılında ise Olivia de Havilland jüri başkanlığı yapmıştı.

2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig - 2

Kariyerine oyuncu olarak başlayan ünlü  yönetmen, ilk yönetmenlik deneyimini 2017 yılında Ladybird filmiyle yapmıştı.

2023 yılında Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Ruben Östlund olmuştu.

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