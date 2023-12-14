2024 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı "Barbie"nin yönetmeni Greta Gerwig

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmiyle Hollywood tarihine geçen ABD'li yönetmen Greta Gerwig Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.
En büyük gişe açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kıran Gerwig, 77. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı olacak.
İLK AMERİKALI KADIN YÖNETMEN
Gerwig, Cannes Film Festivalin'nde jüri başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak. Gerwig, Sophia Loren'den (1966) bu yana başkanlık yapan en genç jüri başkanı olacak.
2014 yılında Jane Campion, 1965 yılında ise Olivia de Havilland jüri başkanlığı yapmıştı.
Kariyerine oyuncu olarak başlayan ünlü yönetmen, ilk yönetmenlik deneyimini 2017 yılında Ladybird filmiyle yapmıştı.
2023 yılında Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Ruben Östlund olmuştu.
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