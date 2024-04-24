2024'te dünyanın en çok hasılat elde eden filmleri: 3 Türk filmi listede

2024 yılında vizyona giren filmlerin bazıları gişede büyük bir başarı yakalarken bazıları beklentinin altında kaldı. Box Office Mojo’nun verilerine göre bu yıl dünya çapında en çok hasılat yapan filmler listesinin zirvesinde Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 yer alıyor. Hala vizyonda olan film gişede 696 milyon 901 bin dolar elde etti.
En çok hasılat yapan filmler listesinin ilk 100’ünde Türkiye’den de üç yapım yer alıyor.
Gupze Özay'ın imzasını taşıyan Lohusa filmi gişede 8 milyon 746 bin dolar elde ederek 46. sıraya yerleşti.
Şafak Sezer’in senaryosuna imza attığı Kolpaçino 4 4lük filmi ise 7 milyon 445 bin dolarla 52. sırada.
Beyza Alkoç’un romanından uyarlanan 3391 Kilometre filmi ise 85. sırada yer aldı. Film, 3 milyon 506 bin dolar hasılat elde etti.
2024'ün en çok hasılat elde filmleri sıralaması ise şöyle:
1. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2
2.Godzilla x Kong: The New Empire
3.Kung Fu Panda 4
4. Bob Marley: One Love
5. Ghostbusters: Frozen Empire
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