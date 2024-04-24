2024'te dünyanın en çok hasılat elde eden filmleri: 3 Türk filmi listede

2024 yılında vizyona giren filmlerin bazıları gişede büyük bir başarı yakalarken bazıları beklentinin altında kaldı. Box Office Mojo’nun verilerine göre bu yıl dünya çapında en çok hasılat yapan filmler listesinin zirvesinde Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 yer alıyor. Hala vizyonda olan film gişede 696 milyon 901 bin dolar elde etti.

En çok hasılat yapan filmler listesinin ilk 100’ünde Türkiye’den de üç yapım yer alıyor.