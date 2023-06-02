24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programı açıklandı

Sergi, atölye çalışması, söyleşi, belgesel film gösterimi gibi birçok etkinliğin düzenleneceği "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin 8 Haziran'da başlayacağını aktaran Köse, "Herkesin bu festivali sahiplenmesini, destek vermesini ve tüm etkinliklere de katılmasını rica ediyorum." dedi.



Festivalin danışmanı Serdar Sabuncu da festivale, belgesel sinema adına önemli yönetmenler, yapımcılar, görüntü yönetmenlerinin katılacağını kaydetti.



"ÇOK İYİ KALİTEDE BELGESELLER VAR"

Derviş Zaim'in "Tavuri" isimli belgeselinin İstanbul Film Festivali'nde ilk gösteriminin yapıldığını, ikincisinin ise Safranbolu'da gerçekleştirileceğini dile getiren Sabuncu, "Hem uluslararası alanda hem de ülkemizdeki birçok film festivalinde ödül almış iyi yapımlar gösterilecek. Çok iyi kalitede belgeseller var" diye konuştu.