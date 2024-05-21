Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger'dan yeni film geliyor

Daha önce "Twins" ve "Junior" gibi projelerde birlikte rol alan Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.

ET Online'a konuşan DeVito, Schwarzenegger ile beyazperdede yeniden buluşma planlarından bahsetti.

Birlikte rol alacakları film için hazırlıkların yapıldığını ifade eden Danny DeVito, “Gerçekten birlikte çalışmak istiyoruz ve bunun hakkında uzun zamandır konuşuyoruz. Artık bir şeyin üzerindeyiz, yazılmakta olan bir senaryomuz var. Bu gelir gelmez daha iyi anlayacağız. Ama bunu Warner Brothers'ta yapacağız" dedi.