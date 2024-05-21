Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger'dan yeni film geliyor

Oyuncu Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger ile yeni filmlerinin yolda olduğunu doğruladı.

Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger'dan yeni film geliyor

Daha önce "Twins" ve "Junior" gibi projelerde birlikte rol alan Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.

ET Online'a konuşan DeVito, Schwarzenegger ile beyazperdede yeniden buluşma planlarından bahsetti.

Birlikte rol alacakları için hazırlıkların yapıldığını ifade eden Danny DeVito, “Gerçekten birlikte çalışmak istiyoruz ve bunun hakkında uzun zamandır konuşuyoruz. Artık bir şeyin üzerindeyiz, yazılmakta olan bir senaryomuz var. Bu gelir gelmez daha iyi anlayacağız. Ama bunu Warner Brothers'ta yapacağız" dedi.

Danny DeVito ile Arnold Schwarzenegger'dan yeni film geliyor - 1

Projeyle ilgili detay vermeyen ünlü oyuncu, Deadline'a verdiği röportajda da çekimlerin gelecek yıl başlayacağını söyledi.

DeVito, "Arnold ve ben birlikte çalışmayı seviyoruz, gelecek yıl birlikte bir çekeceğiz ve üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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