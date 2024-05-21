Cem Yılmaz duyurdu: Gora 4 Gora geliyor!

Başrollerinde Cem Yılmaz , Özge Özberk, Özkan Uğur, Rasim Öztekin, Ozan Güven ve Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu G.O.R.A filmi 2004 yılında vizyona girmişti. Cem Yılmaz, G.O.R.A' nın devam filminin çekileceğini duyurdu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabında "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!" diyerek müjdeyi verdi. Filmin afişi paylaşan Cem Yılmaz, filmin adının "GORA 4 GORA" olacağını duyurdu.

G.O.R.A.'nın ardından iki devam filmi gelmişti. A.R.O.G filmi 2008'e vizyona girdi. Arif V 216 ise 2018 yılında sinemaseverlerle buluştu.

G.O.R.A HAKKINDA

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı film, 2004'te vizyona girdi. Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi.

Filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu'na, bitiş şarkısı ise Sagopa Kajmer'e aittir. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'dur.