29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran'da başlıyor

29. İstanbul Caz Festivali, caz ve güncel müzik dünyasının en sevilen isimleriyle dolu bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



13 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında güncel cazın efsane sesi ve beş Grammy Ödüllü kraliçesi Dianne Reeves, zarif pop-caz vokali ile ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melody Gardot, 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran gerçek bir müzik üstadı John McLaughlin, ilk İstanbul konseriyle modern caza yenilikçi bir nefes getiren Enrico Pieranunzi, Türkiye’nin en büyük rock yıldızlarından Teoman, gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle Kalben, insan ruhuna dokunabilmeyi amaç edinmiş klarnet üstadı Yom, farklı tınılarını müziğinde işleyen rock grubu Boom Pam, afrobeat ile funk’tan beslenen Kutiman ve daha nice isim var.



Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki parklara yayılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli. Festivalin en özel etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi ise, bu yıl yeniden Kadıköy’ün sevilen mekânlarında tek gecelik bir müzik maratonu olarak düzenleniyor.



Festivalde 20 yıldır devam eden Genç Caz projesi 20. yılında Genç Caz+ adını alarak yaratıcı genç müzisyenleri daha geniş bir çerçevede desteklemek üzere yola çıktı. İlk defa geçen sene Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği, Sony Music Türkiye ve Babajim İstanbul Stüdyoları’nın işbirliğiyle hayat geçirilen Genç Caz+ albümü, bu yıl da Genç Caz+ finalistlerine armağan edilecek. Genç Caz+’ya seçilecek müzisyen ve topluluklar ayrıca Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkânını bulacak.



29. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ'NİN PROGRAMI BASIN TOPLANTISIYLA DUYURULDU



29. İstanbul Caz Festivali’nin programı 16 Mart Çarşamba akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.



İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İstanbul Caz Festivali müzikal çeşitliliği ve kentle ilişkisi açısından öne çıkan, İKSV’nin en genç, en dinamik etkinliklerinden biri. Bugüne dek festival aracılığıyla Türkiye ve yurtdışından çok sayıda önemli ismi müzikseverlerde buluşturduk. Genç Caz gibi programlarla genç müzisyenlere festivalde alan açtık, Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması’yla ülkemizdeki müzisyenlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracılık ettik. Festival tüm bu özellikleriyle dünya çapında caz festivalleri arasında saygın bir yer edindi. 29. İstanbul Caz Festivali’nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum.” dedi. Ayrıca festival destekçilerine ve özellikle festivale desteğinin 25. yılını kutlayan Garanti BBVA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürlerini ileterek 50 yıldır birlikte olmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.



Toplantıda konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, toplumsal kalkınmanın temelinde yer alan, kültür sanat hayatına aktif katılımın ve kolektif sanatsal üretimlerin artırılmasını her zaman çok önemsiyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra topluma ve sosyal hayata değer katacak projeleri desteklemek de kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Bu kapsamda Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden olan İstanbul Caz Festivali’ne verdiğimiz desteği 25 yıldır kesintisiz ve en önemlisi ilk günkü heyecan ve coşkuyla gönülden sürdürüyoruz. Kültür sanat alanında özellikle de caz müziği gibi özel bir kategoride 25 yıllık bir işbirliği ülkemizde örneğine çok sık rastlanan bir durum değil. Bu sebepledir ki festivale çeyrek asırdır destek veren, verebilen bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyük bir özveri ve emekle İstanbul’u bir caz kentine dönüştüren, bizlere festival coşkusu yaşatan İKSV’ye teşekkür ediyor, müzikseverlere şimdiden keyifli bir festival diliyorum” dedi.



Toplantıda daha sonra söz alan İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, “Bu yıl İstanbul Caz Festivali için hazırlanırken odağımıza kültür ve sanat etkinliklerinin birleştirici yönünü aldık. Festivaller ve kültürel etkinlikler aslında bizleri buluşturduğu, bir araya getirdiği için de hayatımızda önemli bir yere sahip. Bunu özellikle geçtiğimiz iki yılda çok daha iyi anladık ve bunu düşünerek bir program oluşturduk. Bu yaz da ağırlıklı olarak açık hava mekânlarında gerçekleştirilecek festivalde, içimizi ısıtacak tanıdık isimlerin yanı sıra birbirinden özel, farklı projeler ve yeni müzisyenler yer alıyor. Bir arada olmak, festivalde buluşmak eminim hepimize iyi gelecek; bütün müzikseverleri festivalimize bekliyoruz” dedi. İzer, daha sonra festival programına dair ayrıntılı bilgileri aktardı.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ



29. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü caz sanatçısı Hayati Kafe’ye veriliyor.



Müzik yaşamına ilk adımlarını büyük tutkusu olan akordeon ve piyano çalarak atan Hayati Kafe, 1960 yılında Nejat Cendeli Orkestrası’nda vokalist oldu aynı zamanda İstanbul Radyosu’nda caz programları yaptı. 1961’de plağa doldurduğu ilk şarkısı “Segretamente” ile Türkiye’de “top ten” listesine giren Kafe, 1962’de İsmet Sıral Orkestrası ile 3 aylığına gittiği İsveç turnesinde gördükleri ilgi üzerine orada yaşama kararı alarak 2 yıl içerisinde İsveç’te tanınmış bir saksofon ve caz müzisyeni olan Carl-Henrik Norin Orkestrası’nda vokalist oldu. 1965’te ilk İsveççe plağını doldurdu ve plak, 13 hafta boyunca İsveç “top ten” listesinde yerini korudu. Bu plakla beraber Hayati Kafe, İsveçlilerin çok iyi tanıdığı bir sanatçı olmuştu. Big Band eşliğinde televizyon, radyo ve konserlerde şarkı söyledi. 1973’te “Ha det så kul!” LP’sini doldurdu. 1974-79 yılları arasında Stockholm’de çoğunlukla pop ve caza yer veren Hayati’s Kafe adlı bir gece kulübünü idare etti. 1994 yılında NDR Big Band ve Metropol Orchestra ile “The Crooner” CD’sini kaydetti. 2000’de “For All We Know” CD’sini küçük bir grup eşliğinde yaptı. 2007’de piyanist Jan Lundgren eşliğinde “The Copenhagen Session” CD’sini, 2010’da ise İsveçli bestekâr Jan Sigurd’un besteleriyle “För Värmens Skull” CD’sini doldurdu. Uzun zamandır İsveç’te, Paris’te, Hamburg’ta, Berlin’de konserler veren başarılı caz sanatçısı, uzun yıllar sonra ilk kez 2013’te Türkiye’de tekrar sahneye çıktı. 2015’te uluslararası caz günü için Nardis Jazz Club’a davet edildi; 2016’da “What Are You Doing The Rest Of Your Life” albümü yayımlandı. 2019’da Ankara Caz Festivali’nde Sibel Köse ile düet yaptı. Halen İsveçli piyano yıldızlarından Monica Dominique ve Jan Lundgren eşliğinde konserler veriyor ve Stockholm’de yaşıyor.



FESTİVALİN YILDIZLARI



Dianne Reeves



Cazın efsane sesi İstanbul’da



Sadece caz değil müzik tarihinin de tartışmasız en büyük vokallerinden biri olan 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, virtüözitesi ve sanatındaki eşsiz varlığını sahneye en iyi yansıtan seslerden biri. Caz vokaline bir opera sanatçısıymış gibi yaklaşan Reeves, tekniğiyle duygusunu müthiş bir dengede tutmayı biliyor. Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway ve Esperanza Spalding gibi genç nesil caz müzisyenlerle kaydettiği son stüdyo albümü Beautiful Life ile 2015’te En İyi Caz Vokal Performansı Grammy’sini kazanan Reeves’in sesi, 5 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yankılanacak. Dianne Reeves'den önce ise klasik cazdan çağdaşa kadar geniş bir yelpazede sınırları zorladığı Low Profile ve Persona gibi iki başarılı albümle dikkatleri üstüne çeken besteci, piyanist Ercüment Orkut, üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak.



Melody Gardot



İstanbul’un en iyi tanıdığı pop-caz vokali



Cazdan aldığı ilhamı etkilendiği farklı türlerle birleştiren ve kendi müziğini ortaya koyan Melody Gardot, puslu fakat zarafetle parlayan sesiyle herkesten farklı ve bir o kadar da tanıdık. Geçirdiği kaza yüzünden yattığı hastanedeki yatağında yazdığı, sadece ABD’de 100.000’den fazla satan ilk albümü Worrisome Heart’ı tüm güçlüklere rağmen kaydetti. My One and Only Thrill albümüyle hem vokalini zenginleştiren hem de Latin tınılarına kayan Gardot, devamında gelen albümleriyle de listelere girdi. Dünyanın en büyük caz festivallerinde sahneye çıkan sanatçı, sahne performanslarını R&B, blues ve cazı buluşturup sakin fakat heyecan dolu bir yolculuk gibi tasarlıyor. Gardot, 7 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeki eşsiz imzasıyla festival seyircisini etkisi altına alacak.



John McLaughlin & The 4th Dimension



Gerçek bir dünya müzisyeniyle İKSV’nin 50. yılı şerefine



Dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılmış bir müzik kültürünün önde gelen temsilcisi olan John McLaughlin, caz füzyondan metale kadar geniş bir yelpazede gitaristlere ilham kaynağı olmuş biri. Mahavishnu Orkestrası, Santana, Zakir Hussain ve Wayne Shorter’la yaptıkları gibi büyük çeşitlilik gösteren ortak çalışmalarının yanı sıra McLaughlin aynı zamanda Miles Davis’in müzik tarihinde kilometre taşlarından biri sayılan Bitches Brew albümünde de karşımıza çıkıyor. İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarında verdiği efsanevi konserler ile de hatırlanan McLaughlin, vakfın 50. Yılında 29 Haziran Çarşamba günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden festival sahnesine konuk oluyor.



Enrico Pieranunzi Trio



Modern caza yenilikçi bir nefes



Dinleyeni büyüleyen müziğindeki sade fakat zengin yorum sayesinde günümüz cazına yeni bir soluk getiren Pieranunzi, piyanonun tuşlarıyla adeta nazik bir dans gerçekleştiriyor. Müziğinde Rönesans etkisi de duyulan sanatçı, caz ve klasik müziği ustaca bir araya getirmesiyle tanınıyor. Kariyeri boyunca Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden efsaneleriyle de çalışmış olan piyanist besteci, Enrico Pieranunzi Trio olarak 27 Haziran Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem atmosferinde caz severlerin keyfini daha da katlayacak.



Teoman'ın Koyu Antoloji'si



21 yıllık kariyerden damıtılan müzikal hikâyeler



Bugüne kadar rock’tan beslenen fakat yeni şarkılara hayat verdikçe hayranı olduğu Leonard Cohen’e göz kırpan bir şarkı yazarlığına yönelen, yer yer Serge Gainsbourg’un da stiline selam duran Teoman’ın kariyeri birbirinden başarılı şarkıyla dolu. Türkiye’nin tartışmasız en büyük rock yıldızlarından biri olan Teoman, 2018’de yan yana gelince bir ahenk yaratan 26 şarkısını bir araya getirdiği Koyu Antoloji albümünde hit şarkılarının yanı sıra geri planda kalmış bestelerini yeni, dingin düzenlemelerle sunuyor. Müzik, sinema ve yazarlık ile yavaşça damıtılan 10 albümün bir özeti niteliğinde olacak bu konserde 6 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Teoman’ın 21 yıllık kariyerinde biriktirdiği çok özel hikâyelere ortak olacağız.



Kalben “Eski Dünyanın Yangını” // Boom Pam & Kutiman



Farklı türlerin iç içe geçeceği coşkulu bir gece



Eşsiz ve etkileyici sesine eşlik eden gitarıyla hızla yükselen Kalben sade müziğine ile bu yıl yayımladığı Eski Dünyanın Yangını albümüyle bir yeni katman daha ekledi. Kendi romanı olan bir albüm niteliği taşıyan Eski Dünyanın Yangını, Kalben’in müzisyen tarafını yazarlığıyla buluşturup 13 şarkılık bir albümle bütünleşiyor. Kalben’den önce ise sahnede daha önce Selda Bağcan ile gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla tanınan Yunan, Akdeniz ve Ortadoğu tınılarını müziğinde işleyen Tel Avivli rock grubu Boom Pam ile İsrail’in dahi müzisyenlerinden Kutiman olacak. Kalben ve Boom Pam & Kutiman konserleri 30 Haziran Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda DHL Express’in gösteri sponsorluğunda müzikseverlere türler arası bir yolculuk yaşatacak.



Yom “Celebration”



Keşfetmeye âşık bir klarnet üstadı



Müziğin dünyaya yayılmış bir ruh olduğuna inanan Yom, farklı müzikleri keşfedip hissettiği coğrafyalara notalarında nefes vermeyi ve insan ruhuna dokunabilmeyi amaçlayan bir klarnet virtüözü. 11’inci stüdyo albümü Celebration’a meditatif ritimlerle hayat veren müzisyen, Léo Jassef’in piyanolarının üstüne sıfırdan perküsyon ekledi ve en sonunda şarkılarına klarnetiyle nefes verdi. Yom, 7 Temmuz Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda farklı dünyalara kapılar açıp, müzikseverleri zihnin ve ruhun müzikle beraber yaptığı yolculuğa çıkaracak.



+1’Lİ GECE GEZMESİ KONSERLERİ KADIKÖY’E GERİ DÖNÜYOR



Bir gece, beş mekân, Ayyuka, Hey! Douglas, Noiserv, Yin Yin ve çok daha fazlası…



İstanbul Caz Festivali’nin son yıllarda en çok dikkat çeken etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi, müzikseverlerin keyfine artı bir katarak bu yıl da bir cumartesi akşamı, farklı mekânlar arasında bir müzik turu olarak karşımızda. Anadolu yakasının nabzını tutan mekânlarda izleyeceğimiz gruplardan ilki, 1970’lerin saykodelik ruhunu günümüze yansıtan, Erkin Koray’dan Dick Dale’e kadar geniş bir kaynaktan ilham alan Ayyuka. Türkçe hip-hop’ın efsane gruplarından Mode XL ile Ankara sound’unun yaratıcılarından VeYasin’in heyecan verici elektronik projesi Hey! Douglas da aynı gece enerjimizi yükseltecek. Güney Doğu Asya’nın 60’lı ve 70’li yıllarının müziklerinden etkilenirken disko, funk öğelerini elektronik bir dünyada buluşturan Hollandalı Yin Yin ise hem solo olarak hem de Ayyuka sahnesinde karşımızda olacak. +1’li Gece Gezmesi etkinliğinin bir diğer önemli ismi ise dingin ve hipnotize edici besteleriyle Yann Tiersen, Radiohead, Sigur Rós gibi isimlere yakın duran, Portekizli müzisyen David Santos’un dahiyane projesi Noiserv. Kadıköy’de gerçekleşecek tek gecelik bu dopdolu etkinlik farklı mekânlarda birbirinden etkileyici isimlerin performanslarına tanıklık edecek.



İSTANBUL CAZ FESTİVALİ VE NARDİS’TEN FESTİVALE ÖZEL BİR ETKİNLİK



Nardis Jazz Kulübü 20. Yıl Kutlaması: Nardis Yıldızları ve Roberta Gambarini



2002’de açıldığı ilk günden itibaren şehrin caz duraklarından biri olan Nardis Jazz Club, bu sene 20.yılını kutluyor. Yıllar içinde Dianne Reeves, Benny Golson, Dee Dee Bridgewater, Roy Hargrove, Ron Carter gibi birçok dünya caz yıldızını ağırlayan ve sahnesinde ağırlıklı olarak yerli müzisyenlere fırsat tanıyan köklü kulüp, 20. yılını İstanbul Caz Festivali kapsamında çok özel bir konserle kutluyor.



29. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte Ferit Odman Group, Cem Tuncer Quartet, Dilek Sert Erdoğan Group, İpek Dinç Band, Aydın Kahya Band, Uraz Kıvaner, “Chet Baker Project”, Önder Focan Group, Meltem Ege Group, Sibel Köse Group, Hayati Kafe gibi yerli caz sahnesinin en önemli isimlerinin yanında pek çok kez Grammy adayı olup Dave Brubeck gibi bir efsaneyle çalışma fırsatı bulmuş Roberta Gambarini de sahnede olacak. Sultan Park-Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek bu özel konser Nardis Jazz kulübünün 20. Yılı kutlamasının ötesinde İstanbullu caz severlere çok keyifli bir gece yaşatacak.



İKSV ALT KAT VE İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDEN “ÇOCUKÇA BİR GÜN”



3 Temmuz Pazar, 15.00-18.00, Feriye



Festivalin çocuklarla buluşma noktası olan “Çocukça Bir Gün”, bu yıl İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Klarnet sanatçısı Oran Etkin’in “Uzak Diyarlardan Yakın Arkadaşlar” başlıklı konserinde, dünyayı gezerken farklı enstrümanlarla tanışarak yeni dostluklar kuran Clara Net’in (Oran Etkin’in klarneti) hikâyesi anlatılıyor.



Müziğin evrensel dili aracılığıyla birbiriyle konuşan enstrümanlar, genç izleyicileri farklı kültürlere merak ve anlayışla yaklaşmaya davet eden bir pencere açıyor. Bu neşeli ve bol maceralı müzikal performansta Oran Etkin’e Türkiye’den sürpriz konuk sanatçılar enstrümanlarıyla eşlik edecek. Oran Etkin ve arkadaşlarından hemen önce, yedi yaşındaki piyanist İpek Nisa Göker, solo performansıyla izleyicilerle buluşacak.



17.00’de başlayacak sahne performanslarının öncesinde Feriye’nin yemyeşil bahçesinde düzenlenecek atölyelerde, çocuklar ileri dönüşüm yoluyla, atık malzemeler kullanarak çeşitli sanat eserleri tasarlayacak ve çalgılar üretecek; müzikle, sanatla, eğlenceyle dopdolu, renkli bir gün geçirecek.

