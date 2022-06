29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran'da başlıyor

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ



29. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü caz sanatçısı Hayati Kafe’ye veriliyor.



Müzik yaşamına ilk adımlarını büyük tutkusu olan akordeon ve piyano çalarak atan Hayati Kafe, 1960 yılında Nejat Cendeli Orkestrası’nda vokalist oldu aynı zamanda İstanbul Radyosu’nda caz programları yaptı. 1961’de plağa doldurduğu ilk şarkısı “Segretamente” ile Türkiye’de “top ten” listesine giren Kafe, 1962’de İsmet Sıral Orkestrası ile 3 aylığına gittiği İsveç turnesinde gördükleri ilgi üzerine orada yaşama kararı alarak 2 yıl içerisinde İsveç’te tanınmış bir saksofon ve caz müzisyeni olan Carl-Henrik Norin Orkestrası’nda vokalist oldu. 1965’te ilk İsveççe plağını doldurdu ve plak, 13 hafta boyunca İsveç “top ten” listesinde yerini korudu. Bu plakla beraber Hayati Kafe, İsveçlilerin çok iyi tanıdığı bir sanatçı olmuştu. Big Band eşliğinde televizyon, radyo ve konserlerde şarkı söyledi. 1973’te “Ha det så kul!” LP’sini doldurdu. 1974-79 yılları arasında Stockholm’de çoğunlukla pop ve caza yer veren Hayati’s Kafe adlı bir gece kulübünü idare etti. 1994 yılında NDR Big Band ve Metropol Orchestra ile “The Crooner” CD’sini kaydetti. 2000’de “For All We Know” CD’sini küçük bir grup eşliğinde yaptı. 2007’de piyanist Jan Lundgren eşliğinde “The Copenhagen Session” CD’sini, 2010’da ise İsveçli bestekâr Jan Sigurd’un besteleriyle “För Värmens Skull” CD’sini doldurdu. Uzun zamandır İsveç’te, Paris’te, Hamburg’ta, Berlin’de konserler veren başarılı caz sanatçısı, uzun yıllar sonra ilk kez 2013’te Türkiye’de tekrar sahneye çıktı. 2015’te uluslararası caz günü için Nardis Jazz Club’a davet edildi; 2016’da “What Are You Doing The Rest Of Your Life” albümü yayımlandı. 2019’da Ankara Caz Festivali’nde Sibel Köse ile düet yaptı. Halen İsveçli piyano yıldızlarından Monica Dominique ve Jan Lundgren eşliğinde konserler veriyor ve Stockholm’de yaşıyor.



FESTİVALİN YILDIZLARI



Dianne Reeves



Cazın efsane sesi İstanbul’da



Sadece caz değil müzik tarihinin de tartışmasız en büyük vokallerinden biri olan 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, virtüözitesi ve sanatındaki eşsiz varlığını sahneye en iyi yansıtan seslerden biri. Caz vokaline bir opera sanatçısıymış gibi yaklaşan Reeves, tekniğiyle duygusunu müthiş bir dengede tutmayı biliyor. Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway ve Esperanza Spalding gibi genç nesil caz müzisyenlerle kaydettiği son stüdyo albümü Beautiful Life ile 2015’te En İyi Caz Vokal Performansı Grammy’sini kazanan Reeves’in sesi, 5 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yankılanacak. Dianne Reeves'den önce ise klasik cazdan çağdaşa kadar geniş bir yelpazede sınırları zorladığı Low Profile ve Persona gibi iki başarılı albümle dikkatleri üstüne çeken besteci, piyanist Ercüment Orkut, üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak.



Melody Gardot



İstanbul’un en iyi tanıdığı pop-caz vokali



Cazdan aldığı ilhamı etkilendiği farklı türlerle birleştiren ve kendi müziğini ortaya koyan Melody Gardot, puslu fakat zarafetle parlayan sesiyle herkesten farklı ve bir o kadar da tanıdık. Geçirdiği kaza yüzünden yattığı hastanedeki yatağında yazdığı, sadece ABD’de 100.000’den fazla satan ilk albümü Worrisome Heart’ı tüm güçlüklere rağmen kaydetti. My One and Only Thrill albümüyle hem vokalini zenginleştiren hem de Latin tınılarına kayan Gardot, devamında gelen albümleriyle de listelere girdi. Dünyanın en büyük caz festivallerinde sahneye çıkan sanatçı, sahne performanslarını R&B, blues ve cazı buluşturup sakin fakat heyecan dolu bir yolculuk gibi tasarlıyor. Gardot, 7 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeki eşsiz imzasıyla festival seyircisini etkisi altına alacak.



John McLaughlin & The 4th Dimension



Gerçek bir dünya müzisyeniyle İKSV’nin 50. yılı şerefine



Dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılmış bir müzik kültürünün önde gelen temsilcisi olan John McLaughlin, caz füzyondan metale kadar geniş bir yelpazede gitaristlere ilham kaynağı olmuş biri. Mahavishnu Orkestrası, Santana, Zakir Hussain ve Wayne Shorter’la yaptıkları gibi büyük çeşitlilik gösteren ortak çalışmalarının yanı sıra McLaughlin aynı zamanda Miles Davis’in müzik tarihinde kilometre taşlarından biri sayılan Bitches Brew albümünde de karşımıza çıkıyor. İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarında verdiği efsanevi konserler ile de hatırlanan McLaughlin, vakfın 50. Yılında 29 Haziran Çarşamba günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden festival sahnesine konuk oluyor.



Enrico Pieranunzi Trio



Modern caza yenilikçi bir nefes



Dinleyeni büyüleyen müziğindeki sade fakat zengin yorum sayesinde günümüz cazına yeni bir soluk getiren Pieranunzi, piyanonun tuşlarıyla adeta nazik bir dans gerçekleştiriyor. Müziğinde Rönesans etkisi de duyulan sanatçı, caz ve klasik müziği ustaca bir araya getirmesiyle tanınıyor. Kariyeri boyunca Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden efsaneleriyle de çalışmış olan piyanist besteci, Enrico Pieranunzi Trio olarak 27 Haziran Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem atmosferinde caz severlerin keyfini daha da katlayacak.