30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Çaykovski'nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesi sahnelendi.



Operayı, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sanatseverler izledi.

Ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'ın koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yorumlarıyla sahneye taşınan eser, Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelendi.

