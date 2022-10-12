33. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri açıklandı

Ankara Film Festivali’nin sinema alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere bu yıl ilk kez vereceği Sinemada Yeni Soluk Ödülü’ne ise sinema yazarlığı ve sinema programları ile başladığı kariyerine yapımcı, yönetmen, senarist olarak devam eden Ceylan Özgün Özçelik ile sayısız rolde unutulmaz performanslara imza atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah layık görüldü.