4. Esenler Film Festivali başladı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Film Festivali başladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki festivalin açılış programı, sinema yazarı Burçak Evren'in arşivinden derlenen "Türk Sinemasında Umut" adlı sergiyle başladı.

Açılışta konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın insan hayatındaki aynada bir yansıma olduğunu ifade ederek, "Onu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz, isterseniz bir toplumun inşasında, isterseniz de bir toplumun ifsadında kullanabilirsiniz. Gönlümüzün arzu ettiği şudur ki bu toprakların insanları en iyiyi ve en güzeli inşa ederek en doğru şeyi yapsınlar. Bizler bunu yapmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş insanlarız." dedi.



Göksu, bu yıl özel ödülün Filistinli yönetmen Mai Masri'ye verileceğini belirterek, "Bugün her birimizin yüreğinde Filistin, Gazze var. Her birimizin acısı Gazze'de odaklandı. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü, Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi, Filistin'deki bir çocuğun sapan taşını yenemedi. Çünkü inancın, umudun önünde kimse duramaz." diye konuştu.



Gecede kısa film yarışmasının finalist filmleri gösterildi ve Taşplak Senfoni Orkestrası konser verdi.