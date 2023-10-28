40. İstanbul Kitap Fuarı açıldı

IPA Başkanı Karine Pansa ile açılış öncesinde tanıştıklarını ve sohbet ettiklerini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Kendisine şunu söyledim: '2026 henüz verilmemiş. Burada Genel Müdürümüz de var. Kültür Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, diğer kurum, kuruluşlarımızla birlikte; 2026'nın kitap başkenti İstanbul olmalı. Bu gecikmiş başkentliği, inşallah hep birlikte; bakanlığımız, belediyemiz ve sizlerin de oluruyla İstanbul'umuza kazandırırız. Zira İstanbul, gerçekten dünyada birçok duyguyu bir araya getiren, birleştiren bir şehirdir. Binlerce yıllık kültürel, tarihsel birikimiyle buna hazırdır. Ve inşallah, sizlerin de katkılarıyla, hep birlikte başarırız.' Bunu kendime bir totem gibi de tariflemiş olayım. 2026'da kitabın başkenti İstanbul, 2036'da olimpiyatların yapıldığı bir İstanbul. İnşallah bu nasip olur. Hep birlikte çalışırsak bu da olur, diye düşünüyorum. Bu duygularla buradayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum"



Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile 40. İstanbul Fuarı, 9 gün süreyle kapılarını resmen kitapseverlere açmış oldu.