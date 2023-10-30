40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri)

ONUR YAZARI OLAN İSİM



Bu sene 40. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl için onur yazarı Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.