40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri)

40. İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim 2023 tarihi itibariyle açıldı. 40. İstanbul Fuarı, 9 gün süreyle kapılarını resmen kitapseverlere açmış oldu.
TÜYAP KİTAP FUARI TAKVİMİ
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.
ONUR YAZARI OLAN İSİM
Bu sene 40. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl için onur yazarı Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.
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