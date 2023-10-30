40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri)

Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP Fuarcılık işbirliğiyle bu sene “Yaşasın Cumhuriyet” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim günü kapılarını açtı. Fuara katılmak isteyen vatandaşlar, takvimi merak ediyor. Peki, 40. istanbul Kitap Fuarı ne zaman sona erecek?

40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri)

40. İstanbul Fuarı 28 Ekim 2023 tarihi itibariyle açıldı. 40. İstanbul Fuarı, 9 gün süreyle kapılarını resmen kitapseverlere açmış oldu.

40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri) - 1

TÜYAP KİTAP FUARI TAKVİMİ

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.

40. istanbul Kitap Fuarı başladı: Fuar ne zaman sona erecek? (TÜYAP Kitap fuarı tarihleri) - 2

ONUR YAZARI OLAN İSİM

Bu sene 40. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl için onur yazarı Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.

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