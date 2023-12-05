43. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

43. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da seçilen en iyi filme verilen büyük ödül Altın Lale’nin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca En İyi İlk Film Ödülü Seyfi Teoman anısına veriliyor. En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor. Festivalin Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl da Nespresso Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.



Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü, festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına veriliyor ve ödül, filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaştırılıyor.



43. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu Serdar Kökçeoğlu, Ahmet Toğaç ve Nükhet Taneri’den oluşuyor.

Yarışma jürileri ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.