48 yıllık Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Tanzimat'ın ardından devletin, kurulan yapılarla hem batı tarzı hem de geleneksel müziği en üst seviyede himaye ettiğini vurgulayan Güntekin, Cumhuriyet Dönemi'nde de bu yapıların sadece isimlerinin değiştirilerek Ankara'ya nakledildiğini söyledi.



Şef Mehmet Güntekin, Türkiye'nin birçok şehrinde konservatuvarlar olduğunun altını çizerek, "Devletimiz yeni imtihan imkanları açarak eksilen kadroların doldurulması yönünde bir adım attı. Yakın bir gelecekte açılacak sınavlarla Türkiye çapında birçok müzik kurumuna olduğu gibi bize de yeni eleman takviyesinde bulunulacak. Bu bakımdan kurumun üstlendiği, sanatın ileriki yıllarda temsili konusunda önemli bir adım da atılmış olacak" şeklinde konuştu.



12 KASIM'DA AKM'DE "SUZİDİL İLE UŞŞAK" KONSERİ VERİLECEK

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok önemli konserlere imza attıklarını aktaran Güntekin, klasik Türk müziğinin 1920'li yıllara kadar koro ile icra edildiğini, Münir Nurettin Selçuk ile soloların başladığını dile getirdi.



Güntekin, bir milletin kültürel kodlarını belirleyen temel unsurların dil ve müziği olduğunun altını çizerek, sanat tarihinin üzerinde mutabık kaldığı klasik eserlere yoğunlaştıklarını, bu eserleri geleceğe olması gerektiği gibi aktarmayı misyon edindiklerini sözlerine ekledi.



Mehmet Hulusi Yücebıyık da koronun 12 Kasım'da AKM'de konser vereceğini söyleyerek, "Konserin adı 'Suzidil ve Uşşak'. Biraz Türkçeleştirirsek, gönül yangını ve aşıklar demek. Tabii ki bu isme uygun olarak birinci bölümde Suzidil eserler var. Klasik bir Suzidil takım icra edeceğiz. Tamburi Ali Efendi'nin, Sadullah Ağa'nın eserleri ile koronun ilk defa icra edeceği Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir Yürük Semai'miz olacak. Konserimizin ikinci bölümünün başında ise solist Bekir Ünlüataer'in iki Yegah ve iki de Neva makamında şarkı seslendirecek. Bu bölümde koromuzun icra edeceği Uşşak eserlerle konserimiz sona erecek. Son bölümde Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Refik Fersan ve Dellalzade İsmail Efendi'nin şarkıları var. Bütün müzikseverleri konserimize bekliyoruz" dedi.

