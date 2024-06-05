52. İstanbul Müzik Festivali Khatia Buniatishvili konseri ile sona erecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, "klasik müziğin popstarı" olarak gösterilen piyanist Khatia Buniatishvili konseri ile sona erecek.

52. İstanbul Müzik Festivali Khatia Buniatishvili konseri ile sona erecek

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Buniatishvili'nin "Labyrinth" başlıklı konseri, 13 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek. Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay'dan Edgar Moreau'ya, Alexandre Castro-Balbi'den Can Çakmur'a, Franz Liszt Oda Orkestrası'ndan Borusan Quartet & Synergy Vocals ve Tekfen Filarmoni Orkestrasına birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.

Konservatuvarların  bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi festival kapsamında ücretsiz takip edebilecek.

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