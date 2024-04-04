52. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "52. İstanbul Müzik Festivali", 21 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar ile önemli solistler festivalde gerçekleşecek 25 konsere konuk olacak.



Budapeşte Festival Orkestrası'ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na, Festival Strings Lucerne'den Tekfen Filarmoni Orkestrası'na önemli toplulukların yanı sıra çağın önemli piyanistlerinden kabul edilen Maria Joao Pires, "klasik müziğin pop starı" olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili, Franz Liszt Oda Orkestrasının sanat direktörlüğünü yürüten viyolonselci Istvan Vardai, piyano virtüözü Gülsin Onay, romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi ve ödüllü viyolonselci Edgar Moreau'nın arasında olduğu 60'ın üzerinde sanatçı festivalde müzikseverlerle buluşacak.



Festival, 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde, genç piyanist İlyun Bürkev ve şef Cem Mansur'un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını yöneteceği konserle başlayacak. Konser öncesi ünlü şefe "Onur Ödülü" takdim edilecek. Keman virtüözü Kristof Barati ve Mantova Oda Orkestrası, 22 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser verecek. Piyanist Maria Joao Pires, 31 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. Beethoven'ın piyano konçertosunda sanatçıya, Festival Strings Lucerne eşlik edecek. Sanatçı ayrıca Beethoven'ın Pastoral Senfoni'si ile Arthur Honegger'in Yaz Pastorali'ni yorumlayacak.



FRANZ LİSZT ODA ORKESTRASI 6 HAZİRAN'DA SAHNEDE OLACAK

Müzisyen Khatia Buniatishvili, 1 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek. "Labyrinth" başlıklı konserde, Erik Satie, Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert ve Franz Liszt bestelerinden oluşan bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2 Haziran'da "Mozart Requiem" konseriyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) müzikseverlerle buluşacak.



"Gramophone" dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman klasik ve romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Johannes Brahms'ı ele alan bir konserle festivale konuk oluyor. Şef Ivan Fischer'ın yönettiği konser, 3 Haziran'da AKM'de izlenebilecek.



Franz Liszt Oda Orkestrası, topluluğun sanat direktörlüğünü de yürüten viyolonselci Istvan Vardai ve piyanist Gülsin Onay ile 6 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak. Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, solist Edgar Moreau eşliğinde, 9 Haziran'da AKM'de konser verecek.



İlk ortak projeleri "Zaman Yolculuğu"yla beğeni kazanan saksafoncu Asya Fateyeva ve barok müzik topluluğu Lautten Compagney, ikinci projeleri "Dancing Queen"in dünya prömiyerini festivalde yapacak. Konser, 12 Haziran'da AKM'de gerçekleştirilecek.

