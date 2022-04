75. Cannes Film Festivali'nin resmi afişi belli oldu

75. Cannes Film Festivali’nin programı, festival başkanı Pierre Lescure ve direktörü Thierry Frémaux’nun yer aldığı geleneksel basın toplantısında açıklandı. İşte programda yer alan filmler;





ALTIN PALMİYE - ANA YARIŞMA



Armageddon Time - James Gray

Boy From Heaven - Tarik Saleh

Broker - Kore-eda Hirokazu

Brother and Sister (Frère et Sœur) - Arnaud Desplechin

Close - Lucas Dhont

Crimes of the Future - David Cronenberg

Decision to Leave - Park Chan-Wook

Eo (Hi-Han) - Jerzy Skolimowski

Forever Young (Les Almandiers) - Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider - Ali Abbasi

Leila’s Brothers - Saeed Roustaee

Nostalgia - Mario Martone

RMN - Cristian Mungiu

Showing Up - Kelly Reichardt

Stars at Noon - Claire Denis

Tchaïkovski’s Wife - Kirill Serebrennikov

Tori and Lokita - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Triangle of Sadness - Ruben Östlund

BELİRLİ BİR BAKIŞ



All the People I’ll Never Be (Retour à Séoul) - Davy Chou

Beast - Riley Keough & Gina Gammell

Kurak Günler (Burning Days) - Emin Alper

Butterfly Vision - Maksim Nakonechnyi

Corsage - Marie Kruetzer

Domingo and the Mist - Ariel Escalante Meza

Joyland - Saim Sadiq

Metronom - Alexandru Belc

Plan 75 - Hayakawa Chie

Rodeo - Lola Quivoron

Sick of Myself - Kristoffer Borgli

The Silent Twins - Agnieszka Smocynska

The Stranger - Thomas M. Wright

Volada Land - Hlynur Pálmason

The Worst (Les Pires) - Lise Akora & Romane Gueret

YARIŞMA DIŞI

Elvis - Baz Luhrmann

Final Cut (Comme Z) - Michel Hazanvicius

Mascarade - Nicolas Bedos

November - Cédric Jimenez

Three Thousand Years of Longing - George Miller

Top Gun: Maverick - Joseph Kosinski



GECE YARISI GÖSTERİMLERİ



Fumer Fait Tousser - Quentin Dupieux

Hunt - Lee Jung-Jae

Moonage Daydream - Brett Morgen



ÖZEL GÖSTERİMLER

All That Breathes - Shaunak Sen

The Natural History of Destruction - Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind - Ethan Coen



CANNES PRÖMİYERLERİ



Dodo - Panos H. Koutras

Irma Vep - Olivier Assayas

Nightfall - Marco Bellocchio

Nos Frangins - Rachid Bouchareb