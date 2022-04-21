75. Cannes Film Festivali'nin resmi afişi belli oldu

Fransız Rivierası'nda düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan 75. Cannes Film Festivali'nin merakla beklenen posteri yayınlandı. Peter Weir'in yönetmen koltuğunda oturduğu The Truman Show, bu yıl festivalin resmi afişi oldu.

Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin afişi olarak seçilen The Truman Show, Jim Carrey'nin rol aldığı unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.