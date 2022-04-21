75. Cannes Film Festivali'nin resmi afişi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 10:26
Fransız Rivierası'nda düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan 75. Cannes Film Festivali'nin merakla beklenen posteri yayınlandı. Peter Weir'in yönetmen koltuğunda oturduğu The Truman Show, bu yıl festivalin resmi afişi oldu.
Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin afişi olarak seçilen The Truman Show, Jim Carrey'nin rol aldığı unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
"PLATON'UN MAĞARASININ MODERN BİR YANSIMASI"
Festival, yayınladığı resmi açıklamada "Peter Weir ve Andrew Niccol'ün The Truman Show'u, Platon'un mağarasının modern bir yansımasıdır ve bu sahne, izleyicileri yalnızca gerçeklik ve onun temsili arasındaki sınırı deneyimlemeye değil, aynı zamanda manipülasyon ve katarsis arasındaki kurgunun gücünü düşünmeye iter" ifadelerini kullandı.
THE TRUMAN SHOW NEDİR?
1998 yılında vizyona giren The Truman Show, Jim Carrey'nin canlandırdığı Truman Burbank karakterinin hayatının bir reality dizisi olduğu bir hikaye sunuyor. Hayatının tüm dünya tarafından izlendiğini bilmeyen Truman'ın hem eğlenceli hem de hüzünlü yaşamını konu alan filmde Ed Harris ve Laura Linney gibi usta oyuncular yer alıyor.
Film, Oscar'da En İyi Yönetmen, En İyi Yardım Oyuncu ve En iyi Senaryo dallarında aday gösterildi.
75. Cannes Film Festivali’nin programı, festival başkanı Pierre Lescure ve direktörü Thierry Frémaux’nun yer aldığı geleneksel basın toplantısında açıklandı. İşte programda yer alan filmler;
ALTIN PALMİYE - ANA YARIŞMA
Armageddon Time - James Gray
Boy From Heaven - Tarik Saleh
Broker - Kore-eda Hirokazu
Brother and Sister (Frère et Sœur) - Arnaud Desplechin
Close - Lucas Dhont
Crimes of the Future - David Cronenberg
Decision to Leave - Park Chan-Wook
Eo (Hi-Han) - Jerzy Skolimowski
Forever Young (Les Almandiers) - Valeria Bruni Tedeschi
Holy Spider - Ali Abbasi
Leila’s Brothers - Saeed Roustaee
Nostalgia - Mario Martone
RMN - Cristian Mungiu
Showing Up - Kelly Reichardt
Stars at Noon - Claire Denis
Tchaïkovski’s Wife - Kirill Serebrennikov
Tori and Lokita - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne
Triangle of Sadness - Ruben Östlund
BELİRLİ BİR BAKIŞ
All the People I’ll Never Be (Retour à Séoul) - Davy Chou
Beast - Riley Keough & Gina Gammell
Kurak Günler (Burning Days) - Emin Alper
Butterfly Vision - Maksim Nakonechnyi
Corsage - Marie Kruetzer
Domingo and the Mist - Ariel Escalante Meza
Joyland - Saim Sadiq
Metronom - Alexandru Belc
Plan 75 - Hayakawa Chie
Rodeo - Lola Quivoron
Sick of Myself - Kristoffer Borgli
The Silent Twins - Agnieszka Smocynska
The Stranger - Thomas M. Wright
Volada Land - Hlynur Pálmason
The Worst (Les Pires) - Lise Akora & Romane Gueret
YARIŞMA DIŞI
Elvis - Baz Luhrmann
Final Cut (Comme Z) - Michel Hazanvicius
Mascarade - Nicolas Bedos
November - Cédric Jimenez
Three Thousand Years of Longing - George Miller
Top Gun: Maverick - Joseph Kosinski
GECE YARISI GÖSTERİMLERİ
Fumer Fait Tousser - Quentin Dupieux
Hunt - Lee Jung-Jae
Moonage Daydream - Brett Morgen
ÖZEL GÖSTERİMLER
All That Breathes - Shaunak Sen
The Natural History of Destruction - Sergei Loznitsa
Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind - Ethan Coen
CANNES PRÖMİYERLERİ
Dodo - Panos H. Koutras
Irma Vep - Olivier Assayas
Nightfall - Marco Bellocchio
Nos Frangins - Rachid Bouchareb