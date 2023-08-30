80. Venedik Film Festivali bugün başlıyor

Tarihi meydanlar ve kanallar arasında gerçekleşen Venedik Film Festivali, bu yıl 80'inci yaşını kutluyor. Ancak bu yıl festivalde farklı bir hava var. Hollywood'da devam eden yazarlar ve oyuncular grevi, Venedik Film Festivali'ni de etkilemiş görünüyor. Çünkü grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini tanıtmaları, röportaj vermeleri yasak. Dolayısıyla festivalin kırmızı halısında endişeli bir bekleyiş var.
Yine de yarışma programında "Ferrari", "Maestro", "Bastarden", "The Killer" ve "Priscilla" gibi yapımların da aralarında bulunduğu merakla beklenen 21 film heyecan yaratıyor.
Festivalin açılışında bugün, Edoardo De Angelis'in yönettiği, başrolünü Pierfrancesco Favino'nun üstlendiği "Comandante", Sala Grande of the Palazzo del Cinema adlı salonda gösterilecek.
Daha önce Luca Guadagnino'nun yönetmenliğin üstlendiği, başrolünü Zendaya'nın paylaştığı "Challengers" filmi açılış filmi olarak duyurulmuştu, ancak grev nedeniyle tepkiler üzerine gösterimden vazgeçildi.
80. Venedik Film Festivali'nin açılış öncesi etkinliği, "Sala Darsena of Portrait of Gina" (1958) ve "ala Darsena" filmlerinden oluşan çift uzun metrajlı bir gösterim olacak. Her iki film de ocak ayında hayatını kaybeden, geç dönem İtalyan sinema ikonu Gina Lollobrigida'ya ithaf edildi.
WES ANDERSON'A ZAFER ÖDÜLÜ
Bu yıl ayrıca Wes Anderson, modern film dünyasında benzersiz yenilikçi etki yaratan kişileri ödüllendiren Zafer Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, 1 Eylül Cuma günü Sala Grande'de yapılması planlanan törenle Anderson'a verilecek. Ardından Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Kingsley ve Richard Ayoade'den oluşan bir kadronun yer aldığı son kısa filmi "The Wonderful Story of Henry Sugar"ın "Yarışma Dışı" gösterimi yapılacak.
JÜRİDE ÖDÜLLÜ İSİMLER
Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle üstleniyor.
Jüri üyeleri arasında Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras ve Shu Qi yer alıyor.
Jane Campion, 2022 yılında "The Power of the Dog" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanmıştı.
Oscar ödüllü Martin McDonagh'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu "The Banshees of Inisherin" ise "En İyi Film" dahil üç dalda Altın Küre ödülü kazanmıştı.
Festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım var. Yarışmada ABD'li yönetmenler David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper ve Wes Anderson'ın filmleri bulunuyor.
Emma Stone'un başrolde olduğu Yorgos Lanthimos imzalı "Poor Things", Michael Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ferrari" festivalin dikkat çeken yapımlarından.
TÜRK FİLMLERİ DE YARIŞACAK
İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.
Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak.
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