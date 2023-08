80. Venedik Film Festivali bugün başlıyor

Tarihi meydanlar ve kanallar arasında gerçekleşen Venedik Film Festivali, bu yıl 80'inci yaşını kutluyor. Ancak bu yıl festivalde farklı bir hava var. Hollywood'da devam eden yazarlar ve oyuncular grevi, Venedik Film Festivali'ni de etkilemiş görünüyor. Çünkü grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini tanıtmaları, röportaj vermeleri yasak. Dolayısıyla festivalin kırmızı halısında endişeli bir bekleyiş var.

Yine de yarışma programında "Ferrari", "Maestro", "Bastarden", "The Killer" ve "Priscilla" gibi yapımların da aralarında bulunduğu merakla beklenen 21 film heyecan yaratıyor.

Festivalin açılışında bugün, Edoardo De Angelis'in yönettiği, başrolünü Pierfrancesco Favino'nun üstlendiği "Comandante", Sala Grande of the Palazzo del Cinema adlı salonda gösterilecek.

Daha önce Luca Guadagnino'nun yönetmenliğin üstlendiği, başrolünü Zendaya'nın paylaştığı "Challengers" filmi açılış filmi olarak duyurulmuştu, ancak grev nedeniyle tepkiler üzerine gösterimden vazgeçildi.

80. Venedik Film Festivali'nin açılış öncesi etkinliği, "Sala Darsena of Portrait of Gina" (1958) ve "ala Darsena" filmlerinden oluşan çift uzun metrajlı bir gösterim olacak. Her iki film de ocak ayında hayatını kaybeden, geç dönem İtalyan sinema ikonu Gina Lollobrigida'ya ithaf edildi.