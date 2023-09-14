90'lı yılların ünlü grubu NSYNC yeni bir şarkıyla geri dönüyor

Justin Timberlake'in de üyesi olduğu NSYNC grubu 20 yıl sonra yeni bir şarkıda buluşuyor.

90'lı yılların ünlü grubu NSYNC yeni bir şarkıyla geri dönüyor

"Bye Bye Bye", "I Want You Back" ve "It's Gonna Be Me" gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran NSYNC grubu, 20 yıl sonra bir araya geliyor. Geçtiğimiz gün MTV Video Ödülleri'nde Taylor Swift'e ödülünü sunarak hayranlarına sürpriz yapan grup, “Better Place" adlı şarkıda buluştu.

90'lı yılların ünlü grubu NSYNC yeni bir şarkıyla geri dönüyor - 1

Şarkı, DreamWorks'ün “Trolls Band Together" adlı filminde yer alacak. NSYNC grubunun üyeleri arasında Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick ve Justin Timberlake yer alıyor.

“Better Place” adlı şarkı 29 Eylül'de platformlarda olacak. Film ise 17 Kasım'da sinemalarda.

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