93 yaşındaki Clint Eastwood son kez yönetmen koltuğunda

SON FİLMİ HAKKINDA

Film, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor. 2 numaralı jüri üyesi, jürinin kararını etkilemek ve kendi sırrını korumak için mi mücadele edeceği yoksa katıldığı adalet sistemine teslim mi olacağı konusunda ahlaki bir çıkmaza yakalanmıştır.

Yönetmenlik kariyerinde "Unforgiven", "Gran Torino", "Mystic River", "Million Dollar Baby" gibi birçok filme imza atan Eastwood'un yeni filminin başrollerinde Nicholas Hoult ve Toni Collette'in rol alacağı biliniyor.

İKİ KEZ OSCAR KAZANDI



Clint Eastwood iki kez En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.



Eastwood, 1993'te Unforgiven filmiyle, 2005'te ise Million Dollar Baby ile Oscar ödülüne layık görüldü.