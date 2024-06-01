ABBA grubuna şövalyelik ünvanı

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA grubu, İsveç hükümdarından şövalyelik ünvanı aldı.

ABBA grubuna şövalyelik ünvanı

"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop grubu ABBA, şövalyelik nişanıyla ödüllendirildi.

Ünlü müzik grubunun üyeleri, pop müziğini büyük bir küresel izleyici kitlesine taşıyan kültürel etkileri nedeniyle cuma günü Kral Carl XVI Gustaf tarafından tanındı.

ABBA grubuna şövalyelik ünvanı - 1

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan grup, Stokholm'de halka açık bir etkinlikte kendilerine " ve uluslararası müzikteki olağanüstü çabaları" nedeniyle Vasa Nişanı verildi.

İsveç, 1975'te vatandaşlarına kraliyet nişanı vermeyi bıraktı, ancak yabancılara kraliyet nişanı vermeye devam etti. Ülkenin parlamentosu uygulamayı 2022'de yeniden başlatınca, yarım yüzyıldan beri ilk kez İsveçliler bir ünvana nail oldu.

ABBA grubuna şövalyelik ünvanı - 2

BELGESELİ ÇEKİLECEK

Öte yandan ABBA grubunun belgeseli çekilecek.  Grubun Eurovision Şarkı Yarışması'nın zaferinin üzerinden 50 yıl geçti. Grubun bu başarısına özel hazırlanan belgelselde birçok sürprizin yer alacağı belirtildi.

James Rogan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, ABBA grubunun Arrival (1976) ve Super Trooper (1980) albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi konu alacak.

Belgesel aynı zamanda grubun şöhrete kavuşmasını ve ülkesinde karşılaştığı tepkileri de içeren arşiv görüntülerine de yer verecek.

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