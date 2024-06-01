ABBA grubuna şövalyelik ünvanı

"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA , şövalyelik nişanıyla ödüllendirildi. Ünlü müzik grubunun üyeleri, İsveç pop müziğini büyük bir küresel izleyici kitlesine taşıyan kültürel etkileri nedeniyle cuma günü Kral Carl XVI Gustaf tarafından tanındı.

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan grup, Stokholm'de halka açık bir etkinlikte kendilerine "İsveç ve uluslararası müzikteki olağanüstü çabaları" nedeniyle Vasa Kraliyet Nişanı verildi.



İsveç, 1975'te vatandaşlarına kraliyet nişanı vermeyi bıraktı, ancak yabancılara kraliyet nişanı vermeye devam etti. Ülkenin parlamentosu uygulamayı 2022'de yeniden başlatınca, yarım yüzyıldan beri ilk kez İsveçliler bir ünvana nail oldu.