Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi

Katılımcıların hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.



Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.



Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.