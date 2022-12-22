Ajda Pekkan: Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim

Ajda Pekkan, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü.

Ödülünü Erdoğan'ın elinden alan Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim" dedi.

"SANAT HAYATIMIN EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİDİR"



"Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" diyen Pekkan, "Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” ifadelerini kullandı.



Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Müzik Ödülü: Ajda Pekkan



Tiyatro: Ayla Algan



İlim-Kültür: Hayrettin Karaman



Mimari: Hilmi Şenalp



Gastronomi: Ömür Akkor - Yunus Emre Akkor



Zanaat: Sevan Bıçakcı



Resim: Süleyman Saim Tekcan



Dans-Bale: Tan Sağtürk



Karikatür-Animasyon: Varol Yaşaroğlu



Edebiyat: Yavuz Bülent Bakiler



Sinema: Yılmaz Erdoğan



Geleneksel Sanatlar: Gülbün Mesara



Vefa Ödülü: Aşık Veysel