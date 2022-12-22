Ajda Pekkan: Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ,Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende müzik alanında ödüle layık görülen sanatçı Ajda Pekkan, yazılı bir açıklama yaparak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Ajda Pekkan: Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim

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hayranlarını korkuttu

Ajda Pekkan, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü. 

Ödülünü Erdoğan'ın elinden alan  Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim" dedi.

Ajda Pekkan: Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim - 1

"SANAT HAYATIMIN EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİDİR"

"Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" diyen Pekkan, "Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı ’dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ajda Pekkan: Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim - 2

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Müzik Ödülü: Ajda Pekkan

Tiyatro: Ayla Algan

İlim-Kültür: Hayrettin Karaman

Mimari: Hilmi Şenalp

Gastronomi: Ömür Akkor - Yunus Emre Akkor

Zanaat: Sevan Bıçakcı

Resim: Süleyman Saim Tekcan

Dans-Bale: Tan Sağtürk

Karikatür-Animasyon: Varol Yaşaroğlu

Edebiyat: Yavuz Bülent Bakiler

Sinema: Yılmaz Erdoğan

Geleneksel Sanatlar: Gülbün Mesara

Vefa Ödülü: Aşık Veysel

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