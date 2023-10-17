AKM'de Cumhuriyet Bayramı konserleri

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun Cumhuriyet'in 100’üncü yıldönümü için hazırladığı “1923’ten Sonsuza: İkinci Yüzyıla Merhaba” konseri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminde müzik kültürünü iki devir arasında taşıyan köprü şahsiyetlerin eserlerinden oluşuyor. AKM Tiyatro Salonu’nda 22 Ekim Pazar saat 11.30’da başlayacak Mehmet Güntekin’in yöneteceği, konserin solistleri Hakan Hataylı ve Neval Güleç. Konserin en sürprizli eseri ise Cumhuriyet’in ilan edilişi şerefine özel olarak bestelenen nadide bir eser olacak.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konserinde, piyanist Can Çakmur sahne alarak Shostakovich’in İkinci Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Ayrıca İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün gibi bestecilerin, halk ezgilerimizin ruhunu yansıtan en güzel eserlerini 27 Ekim Cuma günü AKM Tiyatro Salonunda saat 20.00’de seslendirecek.



29 EKİM İÇİN ÖZEL REPERTUVAR



İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Cumhuriyet ile ilgili bir repertuvar ile sahneye çıkıyor. 27 Ekim Cuma günü AKM Müzik Platformunda saat 19.00’da başlayacak konserde solistler Elif İnce ve Gediz Çoroğlu muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

