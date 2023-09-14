Aksiyon yıldızı Jason Statham'ın 25 yıllık kariyerindeki en iyi sahnesi

İlk olarak Guy Ritchie'nin 1998 yapımı gangster filmi "Ateşten Kalbe Akıldan Dumana"da boy gösteren ardından 2001 yapımı "Tek"te (The One) rol alarak şöhreti yakalayan Jason Statham, "Taşıyıcı" filmiyle modern aksiyon filmlerinin en tanınmış yüzlerinden biri haline geldi.
EN İYİ AKSİYON SAHNESİ OLARAK GÖSTERİLİYOR
"Tetikçi", "The Meg", "Hızlı ve Öfkeli", Cehennem Melekleri" birçok yapımda rol alan Statham'ın; Taşıyıcı'daki 8 dakikalık dövüş sahnesi, halen oyuncunun en iyi aksiyon sahnesi olarak gösteriliyor.
Sahnede ünlü aktörün canlandırdığı Frank Martin, Bay Kwai'nin insan kaçakçılığı operasyonunu durdurmak için geldiğinde nakliye konteynerlerinin arasında başlayan dövüş, Frank'in istasyona dönen bir otobüsün tepesine çıkmasıyla devam ediyor.
Tek başına neredeyse bir düzine rakiple aynı anda mücadele eden Statham'a filmde; Shu Qi, Matt Schulze ve Ric Young eşlik etmişti.
"BUNU YAPMAMALIYDIM AMA YAPTIM"
Öte yandan Jason Statham Collider'a verdiği bir röportajda, bugüne dek filmlerinde çektiği en tehlikeli sahnenin "Taşıyıcı 2"de olduğunu şöyle anlatmıştı:
"Taşıyıcı 2'de küçük bir atlayış yaptım, bir jet skinin arkasından bir otobüsün arkasına atladım. Çok güvenli değildi. Bunu yapmamalıydım, güvenlik teli yoktu ama yaptım işte. Yani, otobüsün arkasını ıskalasaydım, saatte 50 kilometre hızla yüzüstü betona çakılırdım. Yaptığım aptalca şeyler işte..."
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