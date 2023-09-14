Aksiyon yıldızı Jason Statham'ın 25 yıllık kariyerindeki en iyi sahnesi

"BUNU YAPMAMALIYDIM AMA YAPTIM"



Öte yandan Jason Statham Collider'a verdiği bir röportajda, bugüne dek filmlerinde çektiği en tehlikeli sahnenin "Taşıyıcı 2"de olduğunu şöyle anlatmıştı:



"Taşıyıcı 2'de küçük bir atlayış yaptım, bir jet skinin arkasından bir otobüsün arkasına atladım. Çok güvenli değildi. Bunu yapmamalıydım, güvenlik teli yoktu ama yaptım işte. Yani, otobüsün arkasını ıskalasaydım, saatte 50 kilometre hızla yüzüstü betona çakılırdım. Yaptığım aptalca şeyler işte..."