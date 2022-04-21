Aksiyonizm akımının öncüsü Viyanalı sanatçı Hermann Nitsch hayatını kaybetti

Viyana Aksiyonizmi'nin temsilcisi Hermann Nitsch 85 yaşında hayatına veda etti. Kırmızı boyayı kanvasa sıçratarak kendine has bir tarz yaratan sanatçı, insanlığın ilkel yüzünü eserlerine taşımasıyla biliniyor.

Aksiyonizm akımının öncüsü Viyanalı sanatçı Hermann Nitsch hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 11:35

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Aksiyonizm akımının öncü ismi asıllı sanatçı Hermann Nitsch geçirdiği ciddi bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, performansa dayalı ve insanlığın ilkel yüzünü öne çıkaran radikal çalışmalarıyla biliniyor.

Nazi rejimi altındaki Avusturya'da doğan Nitsch, o dönem yaşadığı travmatik deneyimlerin sanatını yansıtma şeklinde etkili olduğunu ve korkunç bir dönemde dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Hermann Nitshc'nin 'Station of the Cross' (Haç Durağı) adlı eseri
Hermann Nitshc'nin 'Station of the Cross' (Haç Durağı) adlı eseri

"HALK, SANATIMI RAHATSIZ EDİCİ BULDU"

İnsanoğlunun vahşi ve ilkel yanlarını öne çıkaran Aksiyonizm akımının doğuşuna öncülük eden sanatçı, özellikle 60'lı yıllarda Viyana'da büyük performanslar sahneledi. "Halk, sanatımı rahatsız edici ve pornografik buluyor" ifadesini kullanan ve eleştirileri dikkate almayan sanatçı, yaptığı çalışmaların yeterince anlaşılmadığını dile getirdi.

PERFORMANSINI İPTAL ETTİLER

Sanatçının Orgien Mysterien Theater isimli performans serisi, gösterime açıldığı dönemde büyük eleştirilerin hedefi oldu. 2017 yılında, yeni ölmüş bir boğanın parçalanmasını sahneleyen sanatçı için, 2 binden fazla insan gösterinin iptal edilmesi için imza topladı.

VİYANA AKSİYONİZMİ NEDİR?

1960'lı yıllarda ortaya çıkan Viyana Aksiyonizmi, bilinçaltının ortaya çıkmasını ve içgüdünün özgür bırakılmasını performans halinde gösteren bir harekettir. Kısa ömürlü ama güçlü bir etki bırakan bu akım, kimileri tarafından fazla radikal bulunuyor. 

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