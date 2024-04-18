Alaçatı Ot Festivali ne zaman? İşte 2024 Alaçatı Ot Festivali tarihi

FESTİVALLER KENTLERİ DİRİ TUTUYOR



Festivallerin kentleri diri tuttuğunu, turizmi canlandırdığını dile getiren Denizli, "Dünyada da birçok kentin en büyük gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle aslında festivalimizi bu sene bir miktar ama asıl önümüzdeki sene istediğimiz seviyeye getirebileceğimiz birkaç uygulamamız olacak. Bu sene bazı şeyler tam istediğim gibi olacakken, bazı şeyler de uzun hazırlık süreçleri gerektiren uygulamalar olacak. Aslında iyi bir festivali hayata geçirmek için birkaç aylık ön çalışma yapmak ve tamı tamına idealini kurduğumuz festivale ulaşmamız bir sonraki seneyi bulacak. Buna rağmen bu sene geçmişteki o ilk ruhuna ait birçok ögeyi festivalimizde göreceğiz" dedi.