Alaçatı Ot Festivali ne zaman? İşte 2024 Alaçatı Ot Festivali tarihi

İzmir'in Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Alaçatı Ot Festivali 13'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festivalin bu yıl Öz'e Dönüş konseptiyle düzenleneceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "Festivalin bazı unsurları, bizlerin alışkın olduğu o ilk Alaçatı Ot Festivali ruhundan biraz uzaklaşmıştı. Bu yıl ilk başlangıç ruhuna vurgu yapmak için öze dönüş yaptık. Bu senenin otu da şevketi bostan olacak. Şeflerimiz, şevketi bostan ile farklı lezzetler hazırlayıp gelen misafirlere sunacaklar" dedi.
Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin katılımıyla 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 13'üncü Alaçatı Ot Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. Bu yıl 'Öz'e Dönüş' konseptiyle 13'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan festivalin lansmanı Alaçatı Değirmenler'de düzenlendi. Lansmana Başkan Denizli'nin yanı sıra müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve davetliler katıldı. Farklı coğrafyalarından yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivalin tanıtım toplantısında konuşan Denizli, bu seneki temanın 'Şevketi Bostan'lı lezzetler' olarak belirlendiğini ifade etti. 'Öz'e Dönüş' konseptiyle ilgili bilgi veren Denizli, "Festivalin bazı unsurları, bizlerin alışkın olduğu o ilk Alaçatı Ot Festivali ruhundan biraz uzaklaşmıştı. Bu yıl ilk başlangıç ruhuna vurgu yapmak için öze dönüş yaptık. Bu senenin otu da şevketi bostan olacak. Şeflerimiz, şevketi bostan ile farklı lezzetler hazırlayıp gelen misafirlere sunacaklar" ifadelerini kullandı.
FESTİVALLER KENTLERİ DİRİ TUTUYOR
Festivallerin kentleri diri tuttuğunu, turizmi canlandırdığını dile getiren Denizli, "Dünyada da birçok kentin en büyük gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle aslında festivalimizi bu sene bir miktar ama asıl önümüzdeki sene istediğimiz seviyeye getirebileceğimiz birkaç uygulamamız olacak. Bu sene bazı şeyler tam istediğim gibi olacakken, bazı şeyler de uzun hazırlık süreçleri gerektiren uygulamalar olacak. Aslında iyi bir festivali hayata geçirmek için birkaç aylık ön çalışma yapmak ve tamı tamına idealini kurduğumuz festivale ulaşmamız bir sonraki seneyi bulacak. Buna rağmen bu sene geçmişteki o ilk ruhuna ait birçok ögeyi festivalimizde göreceğiz" dedi.
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