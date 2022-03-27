Alaçatı Ot Festivali’nde Kenan Doğulu rüzgarı

Alaçatı'da bu yıl 11’incisi düzenlenen ve milyonların katıldığı Alaçatı Ot Festivali’nde Kenan Doğulu rüzgarı esti. Festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Alaçatı Ot Festivali’nde Kenan Doğulu rüzgarı

Haberler 27.03.2022 - 10:28

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Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 11. kapsamında , sahne alarak sevenleriyle buluştu.

alanını dolduran Alaçatılılar Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Yeni Türkü 'Zamansız' albümü için yorumladığı 'Yeşilmişik' şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan ünlü sanatçı, Alaçatılı dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festival ziyaretçileri Doğulu’nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.

Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla yine büyük beğeni toplayan Doğulu, festivalde unutulmayacak anlara imza attı.

Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

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