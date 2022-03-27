Alaçatı Ot Festivali’nde Kenan Doğulu rüzgarı

Festival ziyaretçileri Doğulu’nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Yeni Türkü 'Zamansız' albümü için yorumladığı 'Yeşilmişik' şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan ünlü sanatçı, Alaçatılı dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla yine büyük beğeni toplayan Doğulu, festivalde unutulmayacak anlara imza attı.

Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

