Albert Einstein’ın denklemlerini içeren sayfalar rekor fiyata satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein 1936 yılında 3 sayfaya denklemlerini not aldı. Einstein, yerçekimsel bir merceğin diyagramını ve 30’dan fazla karmaşık hesaplamayı bu kağıtlara not etti.



Fizikçinin notlarını içeren sayfaların 80 bin sterline satılacağı tahmin ediliyordu. Belge, 604 bin 800 sterline satıldı. Tahmin edilen rakamın 80 katına alıcı bulan belge, Christie's müzayede evi tarafından açık artırma ile satıldı.



Bu satış, bir Einstein mektubu için açık artırmada satılan en pahalı dördüncü eser oldu.

