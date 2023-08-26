Altın Koza'da Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Belgesel Film Yarışması'na 59 yapım başvurdu.



Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu "en iyi belgesel ödülü" ve "jüri özel ödülü" kategorilerinde yarışacak belgesel filmler belirlendi.



Yarışmada, yönetmen Ersin Erçin'in "Aladağ, Bir Yürek Yangını", Vahit Sarıtaş'ın "Flaneuse", Tuba Deniz'in "Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman", Ömer Safa Umar'ın "Heartbeat of Tribal Galaxy", Berfi Dicle Öğüt'ün "İki Nehir Arasında", Gökmen Ulu'nun "Komünist Osman", Kerem Soyyılmaz'ın "Rodakis'i Ararken" ve İsmet Arasan'ın "Balkanların Türkçe Hafızası" filmleri seyirciyle buluşacak.



Yarışmada "en iyi belgesel" seçilen yapıma 100 bin lira ödül verilecek.

Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu Haberi Görüntüle