Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde verilecek Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden oldu.

Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Zihni Göktay

Haberler 17.08.2022 - 10:13

JÜRİ AÇIKLANDI

29. Altın Koza Film Festivali jürisi belli oldu

29. Altın Koza Film Festivali jürisi belli oldu

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Uluslararası Altın Koza Festivali 12 Eylül'de başlıyor. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen festivalin Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden’e verilecek.

Suzan Kardeş
Suzan Kardeş

Ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunda 12 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festivalin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. 

Zafer Ayden
Zafer Ayden

Emek ödülleri, Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e; Sine Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) Eski Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.

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