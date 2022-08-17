Altın Koza'da Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12 Eylül'de başlıyor. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen festivalin Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden ’e verilecek.

Emek ödülleri, Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e; Sine Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) Eski Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.