Altın Koza'da "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verilecek

18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a takdim edilecek.

Altın Koza'da "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verilecek

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Sinemamızın Yüzü ödülü, ve Kadir İnanır’a verilecek.

Altın Koza'da "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verilecek - 1

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festivalin yönelik kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ödül verme kararı aldı.

Yürütme Kurulu, 100 yıllık Türk Sineması’nın 60 yılında var olan ‘Sultan’ lakaplı Türkan Şoray ve 55 yıllık sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’ı Sinemanın Yüzü' özel ödülünü layık gördü. 

Altın Koza'da "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verilecek - 2

Sanatçılara ödülleri, 23 Eylül’de gerçekleştirilecek festivalin kapanış gecesi, Büyük Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

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