Altın Küre Ödülleri TV'ye geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 10:36
Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri'nin gelecek yılki adresi belli oldu. Geçtiğimiz yıl ödüllerde ve seçiciler kurulunda ırksal çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirilen ve televizyonda yayınlanmayan ödül töreni Hollywood Reporter'ın haberine göre gelecek yıl NBC’de yayınlanacak.
TELEVİZYONDA YAYINLANMADI
Altın Küre Ödülleri’ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği’nin (HFPA) üyeleri arasında 20 yıldır siyahi üye olmaması gerekçesiyle ödül töreni geçtiğimiz yıl televizyonda yayınlanmamıştı. Tepkilere rağmen, ödül töreni canlı olarak yayınlanmasa da ödüller sahiplerini buldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİLER
Ünlü yıldız Scarlett Johansson, ödül törenini organize eden Basın Derneği'ni eleştirirken Tom Cruise, Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etmişti.
HPFA’DAN REFORM KARARI
HFPA tepkilere karşılık olarak “Değişiklikleri olabildiğince hızlı ve düşünceli bir şekilde uygulamak, kuruluşumuz için en önemli öncelik olmaya devam ediyor” demişti.