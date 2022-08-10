Altın Küre Ödülleri TV'ye geri dönüyor

Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri'nin gelecek yılki adresi belli oldu. Geçtiğimiz yıl ödüllerde ve seçiciler kurulunda ırksal çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirilen ve televizyonda yayınlanmayan ödül töreni Hollywood Reporter'ın haberine göre gelecek yıl NBC’de yayınlanacak.

TELEVİZYONDA YAYINLANMADI



Altın Küre Ödülleri’ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği’nin (HFPA) üyeleri arasında 20 yıldır siyahi üye olmaması gerekçesiyle ödül töreni geçtiğimiz yıl televizyonda yayınlanmamıştı. Tepkilere rağmen, ödül töreni canlı olarak yayınlanmasa da ödüller sahiplerini buldu.