Altın Küre Ödülleri TV'ye geri dönüyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİLER



Ünlü yıldız Scarlett Johansson, ödül törenini organize eden Basın Derneği'ni eleştirirken Tom Cruise, Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etmişti.



HPFA’DAN REFORM KARARI



HFPA tepkilere karşılık olarak “Değişiklikleri olabildiğince hızlı ve düşünceli bir şekilde uygulamak, kuruluşumuz için en önemli öncelik olmaya devam ediyor” demişti.