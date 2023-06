Amber Heard dava sonrası ilk filmiyle beyazperdeye dönüyor

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu Amber Heard'ün yeni filmi prestijli festivalde gösterilecek. "In The Fire" filmiyle beyazperdeye geri dönen yıldız, Sicilya'da düzenlenen 69. Taormina Film Festivali'ne katılacak.

Yönetmen Conor Allyn ve rol arkadaşı Eduardo Noriego ile prömiyere katılacak olan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterecek. Festival, 23 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.