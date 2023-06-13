Amber Heard dava sonrası ilk filmiyle beyazperdeye dönüyor

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün oyunculuğu bıraktığı ve Hollywood'u terk ettiği iddia ediliyordu. İspanya'ya yerleştiği bilinen oyuncunun yeni filmi, Sicilya'da düzenlenen film festivalinde gösterilecek.

Amber Heard dava sonrası ilk filmiyle beyazperdeye dönüyor

Eski eşi 'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu 'ün yeni filmi prestijli festivalde gösterilecek. "In The Fire" filmiyle beyazperdeye geri dönen yıldız, Sicilya'da düzenlenen 69. Taormina Film Festivali'ne katılacak.

Yönetmen Conor Allyn ve rol arkadaşı Eduardo Noriego ile prömiyere katılacak olan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterecek. Festival, 23 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Amber Heard dava sonrası ilk filmiyle beyazperdeye dönüyor - 1

DAVA SONRASI İLK PROJESİ

Heard'ün başrolünde yer aldığı "In The Fire" adlı filmde, Heard bir çocuğa yardım etmeye çalışan Grace adlı bir psikiyatr rolünde. 1899 yılında geçen film, gerilim türünde olacak. Bu film, Heard'ün tüm dünyada ses getiren karalama davası sonrası ilk projesi olma özelliği taşıyor.

Festival daha önce La Dolce Vita, The Godfather, Braveheart, Mission Impossible, Inglourious Basterds gibi filmlere ev sahipliği yaptı.

Amber Heard dava sonrası ilk filmiyle beyazperdeye dönüyor - 2

37 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'da kızı Oonagh ile yaşayacağı ve hayatında yeni bir sayfa açtığı biliniyor.

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