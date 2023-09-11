Amber Heard'ün Aquaman serisindeki kaderi belli oldu

TEPKİ ÇEKTİ

Filmin ilk tanıtımı merak uyandırsa da Heard'ün filmde yer alacak olması bazı kesimlerin tepkisini çekti.

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Nicole Kidman ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimlerin yer aldığı film, 20 Aralık'ta vizyona girecek.