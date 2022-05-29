Amerikalı aktör Bo Hopkins 80 yaşında hayatını kaybetti

"HAYRANLARINDAN MESAJLAR ALMAYI ÇOK SEVERDİ"



Hopkins’in ölüm haberi, “Bo'nun vefat ettiğini duyurmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bo, dünyanın dört bir yanından hayranlarından mesajlar almayı çok severdi ve son birkaç yıldır yanıt veremese de her mesajınızı görüyor ve her birinizden haberdar olduğu için memnun oluyordu” sözleriyle paylaşıldı.



Sanatçının, 32 yıllık eşi Sian Eleanor Green’den Matthew isimli bir oğlu ve Jane isimli bir kızı bulunuyor.