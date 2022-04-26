Amerikan Sinema Editörleri'nden Oscar 2023 için Akademi'ye çağrı

Film editörlerinden oluşan ve profesyonel başarıların onaylandığı, onursal topluluk Amerikan Sinema Editörleri (American Cinema Editors-ACE), bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılma kararının gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

Ödül törenindeki bu kararın değiştirilmesi ve kapsayıcılık sağlaması amacıyla bir araya gelen topluluk, yapımcı ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın “Sinemanın özü kurgudur” sözüyle başlayan bir video bildirisi yayınladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar törenlerinde her geçen yıl azalan reytingleri yeniden ayağa kaldırmak ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla, törene yeni bir uygulama getirerek, sekiz ödül kategorisinin canlı yayından önce verilmesine karar vermişti.

"ALDATILMIŞ, AŞAĞILANMIŞ VE ÖFKELİ HİSSEDİYORUZ"

Yayınlanan video bildirisinde yönetmen Coppola, topluluğun kendini aşağılanmış hissettiğini belirterek, “Sanatımız, şişirilmiş performans ve gösteriler nedeniyle gereksiz görüldüğü için, aldatılmış, aşağılanmış ve öfkeli hissediyoruz” dedi.

"BİZE SES VERİN"

Diğer sanatçıların da bu çağrıya destek vermelerini istediklerini belirten Coppola, “Bu süreçte bize ses verin. Film yapımcılığını hak ettiği gibi onurlandıran ve bu durumun bir daha asla yaşanmayacağını garanti eden bir çözüm bulmak için birlikte çalışalım” diye konuştu.



Öte yandan bildiride, Oscar’da canlı yayından çıkarılan, kısa belgesel, kurgu, makyaj-saç, orijinal şarkı, prodüksiyon tasarımı, kısa animasyon, kısa canlı aksiyon ve ses ödüllerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği vurgulandı.



Oscar’da bu yıl, ‘Bohemian Rhapsody’ müzikaliyle ‘En İyi Film Kurgusu Oscar’ını kazanan film bestecisi ve editör John Ottman (57) da, bu kararı kınadığını belirterek derinden rahatsız olduğunu söyledi.

Video bildirisinde, canlı yayından çıkarılan kategorilerin hak ettiği itibarı görmediği ve kazanan sanatçılara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldığı da belirtildi.