Anadolu’da icra edilen uzun havalar kayıt altına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor eğitim ve araştırmacısı Tanju Ozanoğlu ve ekibi, Erzurum'daki Oltu Aşıklar Derneği'ni ziyaret ederek aşıklarla sohbet etti, onlardan yörede okunan uzun havaları dinledi, kayıt altına aldı.

Oltulu halk ozanları uzun havaların geçmişten geleceğe taşınmasından memnun olduklarını dile getirdi. Tanju Ozanoğlu, “Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’nin her tarafında folklor adına derlemeler yapıyoruz. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar olan çalışmaları yapıyoruz. Anadolu’da icra edilen uzun havalarla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye’nin her bölgesini gezdik, bugün de Oltu'ya geldik. Oltu’daki aşıkları ele aldık. Onların özellikle Reyhani tarzı Sümmani Baba melodileri bizler için çok önemli. Bu eserleri kayıt altına alıyoruz, eserler genel müdürlüğümüzün arşivine alınıyor. Böylece eserler artık kaybolmayacak. Bu çalışmaları bir yayın olarak sunmak istiyoruz, bunun için buradayız” dedi.