Anadolu'nun ikinci en büyük kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor

Kültür Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını belirten Özcan, "Buradaki kazı çalışması, buradaki eserlerin gerçek anlamda orjinal haliyle gün ışığına çıkması için çalışıyoruz. Bunların canlandırmasını yapmak ve bu işlemden sonrasında restorasyon işlemine geçeceğiz. Bu kale içerisinde 22 adet eser var. Bunlara örnek verirsek mescit, kale tonozları gibi eserler var. Bunların her birinin sağlıklı ve doğru restorasyonu yapılması için kazı çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.



"KAZI ÇALIŞMALARI UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇ"



Niksar kalesini UNESCO listesinde kalıcı olarak kalmasını hedeflediklerini belirten Özcan, "Kalemiz 3 bölümden oluşuyor. İç bölgedeki yaşayan kişiler sultan, kral ve onların tebaası, orta alanda komutanlar ve idari kesim, dış sura kadar olan kısımda ise halkın olduğu yerdir. Bu en üst noktadan kazıları yaparak alt noktaya inerek eserlerimizin gerçek inşa şekillerini burada çıkarıyoruz. Her yıl yapılan 45 günlük kazı süremiz var, burada öğrenci kardeşlerimiz değerli hocalarımızdan bilgiler alıyorlar ve yetişiyorlar." diye sözlerine devam etti.