Angry Birds serisi devam edecek: Yeni film için hazırlıklar başladı

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds serisinin ilk iki filmi dünya çapında yarım milyardan fazla hasılat yapmıştı.

5 yıllık aranın ardından üçüncü bir "Angry Birds" filmi için çalışmalar başladığı ortaya çıktı. Red ve Chuck'ın yeni maceraları konu alan "The Angry Birds Movie 3" filminde bu karakterler yine Jason Sudeikis (Ted Lasso) ve Josh Gad (Frozen) tarafından seslendirilecek.

Filmin yönetmenliğini John Rice üstlenirken; senaryosunu ise Toru Nakahara ile Thurop Van Orman kaleme alacak.