Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açtı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 2023-2024 sanat sezonuna "Andrea Chenier" operasını sahneleyerek başladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açtı

Ankara Devlet ve Balesi (ADOB), İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden "Andrea Chenier"i, Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Fransız İhtilali'nde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Chenier'in kısa yaşam öyküsünün anlatıldığı eserin rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yaptı.

Orkestrayı Şef Sunay Muratov yönetti.

Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açtı - 1

Koro şefliğini Mario Maurizio'nun, koreografisini Özge Ay'ın üstlendiği eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

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