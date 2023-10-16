Ankara Film Festivali'nde art arda "Kanun Hükmü" filmi açıklamaları

"BU NASIL SANSÜR OLABİLİR"

"1 Eylül 2023 - "Kanun Hükmü" filmi 1 Eylül 2023'te Ulusal Belgesel Film Yarışması'na başvurdu.



20 Eylül 2023 - Başvurular tamamlandı. Proje kooridnatörü, başvuru yapan 105 filmin teknikkoşullarını inceledi. Değerlendirme sonucu 98 film, öğretim üyesi ve belgesel film yönetmenlerinden oluşan, bağımsız üç kişilik bir ön jürinin değerlendirmesine sunuldu.



23 Eylül 2023 - Koordinatörümüz, filimin yönetmeni Nejla Demirci'ye 'Belgesel filminiz için ilettiğiniz şifreyi izleme linki kabul etmiyor. Kontrol edip doğru olan izleme linkini ve şifreyi bize iletebilirseniz seviniriz. Bilginize' diye e-mail attı.

26 Eylül 2023 - Daha önnce festivalde de çalışmış ve Ahmet Uluçay'ın filmlerine can suyu olmuş görüntü yönetmeni rahmetli İlker Berke'nin cenazesinde yönetmen Necla Demirci'ye 'Şifresinin açılmadığını, ön jürinin filmi izleyemediğini, acil şekilde şifreyi göndermesini' söyledim. Kendisi 'Evet haberim var, şifreyle ilgili sizden mail gelmişti.' dedi.



29 Eylül 2023 - Ön jüri izleme bağlantısına yine erişemedi.



5 Ekim 2023 - Ön jüri değerlendirmesini yaptı ve 105 başvurudan yönetmenlik şartlarına uygun 98 belgesel film içinden 8 belgesel filmi, anlatım özellikleri, yaratıcılıkları, teknik yeterlilik, konularındaki özgünlükleri neticesinde yarışmaya değer buldular.



6 Ekim 2023 - Saat 16.01'de yönetmen Necla Demirci aradı. Açtım. 'Ee şimdi ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?' dedi. Şaşırdım çünkü ön jüri finalistleri belirlemişti.



Sonuç olarak film ön elemeyi geçmiş, finale kalmış ve ardından yarışmadan çıkarılmış değildir. İzleme linki erişime kapalı olduğu için ön jüri filmi değerlendirememiştir. Bu nasıl 'sansür' olabilir ya daböyle bir değerlendirme yapılabilir? Art niyetli, gerçek dışı ve hem festivalin kimliğini hem de kamuoyunu yanıltan bir tutum söz konusudur. Festival emekçilerine, finalistlere, jüri üyelerine, sinema izleyicilerine şu an büyük bir saygısızlık yapılmıyor mu?"