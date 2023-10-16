Ankara Film Festivali'nde art arda "Kanun Hükmü" filmi açıklamaları

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarılmasıyla tepkilere yol açan ve sürecin festivalin iptaline kadar gitmesine neden olan "Kanun Hükmü" adlı belgesel, 34. Ankara Film Festivali'ni de etkiledi. Festival yetkilisinden sansür iddiasına açıklama geldi. Filmin yönetmeni Nejla Demirci de festival yönetimine yanıt verdi.

Ankara Film Festivali'nde art arda "Kanun Hükmü" filmi açıklamaları

Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin 60. Antalya Festivali seçkisinden çıkarılmasının ardından başlayan ve festivalin iptaliyle sonlanan sürecin etkileri devam ediyor.

, bu yıl 2 - 10 Kasım arasında düzenlenecek olan 34. Festivali'ni de etkiledi. "Kanun Hükmü", Ankara Film Festivali'nin belgesel yarışma filmleri arasında olmayınca sosyal medya üzerinden festivalin filme sansür uyguladığı yönünde yorumlar yapıldı.

Festivalin ön jürisi ise filmin şifresi açılmadığı için filmi izleyememiş, daha sonra Nejla Demirci'ye ulaşmalarına rağmen şifre gelmemişti. Bu nedenle filmi izleyemeyen ön jüri filmi değerlendirme dışı bırakmak zorunda kaldı.

Festivali organize eden Dünya Kitle İletişim Vakfı Başkanı İrfan Demirkol süreci şöyle özetledi:

Ankara Film Festivali'nde art arda "Kanun Hükmü" filmi açıklamaları - 1

"BU NASIL SANSÜR OLABİLİR" 

"1 Eylül 2023 - "Kanun Hükmü" filmi 1 Eylül 2023'te Ulusal Belgesel Film Yarışması'na başvurdu.

20 Eylül 2023 - Başvurular tamamlandı. Proje kooridnatörü, başvuru yapan 105 filmin teknikkoşullarını inceledi. Değerlendirme sonucu 98 film, öğretim üyesi ve belgesel film yönetmenlerinden oluşan, bağımsız üç kişilik bir ön jürinin değerlendirmesine sunuldu.

23 Eylül 2023 - Koordinatörümüz, filimin yönetmeni Nejla Demirci'ye 'Belgesel filminiz için ilettiğiniz şifreyi izleme linki kabul etmiyor. Kontrol edip doğru olan izleme linkini ve şifreyi bize iletebilirseniz seviniriz. Bilginize' diye e-mail attı.

26 Eylül 2023 - Daha önnce festivalde de çalışmış ve Ahmet Uluçay'ın filmlerine can suyu olmuş görüntü yönetmeni rahmetli İlker Berke'nin cenazesinde yönetmen Necla Demirci'ye 'Şifresinin açılmadığını, ön jürinin filmi izleyemediğini, acil şekilde şifreyi göndermesini' söyledim. Kendisi 'Evet haberim var, şifreyle ilgili sizden mail gelmişti.' dedi.

29 Eylül 2023 - Ön jüri izleme bağlantısına yine erişemedi.

5 Ekim 2023 - Ön jüri değerlendirmesini yaptı ve 105 başvurudan yönetmenlik şartlarına uygun 98 belgesel film içinden 8 belgesel filmi, anlatım özellikleri, yaratıcılıkları, teknik yeterlilik, konularındaki özgünlükleri neticesinde yarışmaya değer buldular.

6 Ekim 2023 - Saat 16.01'de yönetmen Necla Demirci aradı. Açtım. 'Ee şimdi ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?' dedi. Şaşırdım çünkü ön jüri finalistleri belirlemişti.

Sonuç olarak film ön elemeyi geçmiş, finale kalmış ve ardından yarışmadan çıkarılmış değildir. İzleme linki erişime kapalı olduğu için ön jüri filmi değerlendirememiştir. Bu nasıl 'sansür' olabilir ya daböyle bir değerlendirme yapılabilir? Art niyetli, gerçek dışı ve hem festivalin kimliğini hem de kamuoyunu yanıltan bir tutum söz konusudur. emekçilerine, finalistlere, jüri üyelerine, sinema izleyicilerine şu an büyük bir saygısızlık yapılmıyor mu?"

Ankara Film Festivali'nde art arda "Kanun Hükmü" filmi açıklamaları - 2

"BANA ULAŞMAK İSTESENİZ ULAŞIRDINIZ"

Bu paylaşımlar üzerine Nejla Demirci de Twitter üzerinden bir yanıt vererek "Bana ulaşmak isteseniz ulaşırdınız. İletişimde hatam olabilir, çoğunu tek başıma üstlendiğim, temposu yüksek sıkıntılı günler yaşadım. Ama esas üzüntüm iletişim sorununun bir 'nimet' işlevi görmüş olabileceği endişesidir" dedi.

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