Ankara'da 100. yıla özel 100 çellistten konser

Ankara Yenimahalle Belediyesi, "100. Yıla 100 Çello Konseri" ve Atatürk’ün giysilerinin sergilendiği "Olgunlaşma Enstitüsü Cumhuriyet Defilesi" ile başkentlileri buluşturdu. Türkiye’nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden özel olarak Ankara’ya gelen en küçüğü 7, en büyüğü 77 yaşında olan 100 çellist davetlileri adeta büyüledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere, CHP İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, DEVA Partisi İlçe Başkanı Bahadır Koç, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, üniversitelerin dekanları, Olgunlaşma Enstitüsü yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kokteyl ile başlayan gecede konukları, dönem kıyafetleri giyerek zarafetiyle büyüleyen Cumhuriyet kadınları karşıladı. Keman ve yan flüt dinletisi ise geceye renk kattı.



100 ÇELLİST SAHNE ALDI

Konuşmanın ardından Türkiye'nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yenimahalle’ye gelen profesyonel ve amatör 100 çello sanatçısı, Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası ile performans gerçekleştirdi. Şef Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan’ın yönettiği orkestra, Hüdayda, Scherzo, Hekimoğlu, Çanakkale türküsü, Allegro, Perdon, French Folk Song gibi parçalarla seyircilere müzik ziyafeti sundu. Kapanışı Onuncu Yıl ve Gençlik Marşı ile yapan çellistlere vatandaşlar alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.



CUMHURİYET DEFİLESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konserin ardından Olgunlaşma Enstitüsü’nün kıyafetlerini hazırladığı Cumhuriyet Defilesi göz doldurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün giysilerinin sergilendiği defilede mankenler podyumda Atatürk’ün dönem kıyafetlerini taşıdı. Defile esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetini taşıyan mankenlerin vals ve zeybek gösterisi ise izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.