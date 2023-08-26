Ankara'da 6. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

Başkentte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen festival kapsamında, ulusal ve uluslararası dans sanatçıları CerModern Açık Hava Sahnesi'nde gösterilerini sunacak.



Festivalin ilk gününde, Vietnam'dan Tu Hoang, Yunanistan'dan Olga Kalantzi, İtalya'dan Giovanni Leonarduzzi, Türkiye'den Deniz Uzuner, Mila Yenidoğan, Ceyda Özcan ve Burak Kayıhan performanslarını sergiledi.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 27 Ağustos Pazar akşamı sona erecek. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun