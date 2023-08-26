Ankara'da 6. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

Başkentte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen festival kapsamında Olga Kalantzi, CerModern Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi.

Ankara'da 6. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

Başkentte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Solo Çağdaş Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen festival kapsamında, ulusal ve uluslararası dans sanatçıları CerModern Açık Hava Sahnesi'nde gösterilerini sunacak.

Ankara'da 6. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı - 1

Festivalin ilk gününde, Vietnam'dan Tu Hoang, Yunanistan'dan Olga Kalantzi, İtalya'dan Giovanni Leonarduzzi, Türkiye'den Deniz Uzuner, Mila Yenidoğan, Ceyda Özcan ve Burak Kayıhan performanslarını sergiledi.

Ankara'da 6. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı - 2

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 27 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.

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