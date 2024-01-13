Antakya Medeniyetler Korosu Trabzon'da konser verdi

Depremzedelerin sesi olmaya çalıştıklarını vurgulayan Özfırat, "İnsanlara bu gerçeği göstermeye çalışıyoruz. Rabbim düşmanımın başına vermesin. İnşallah böyle bir şey yaşamazsınız, lütfen tedbirli olun." ifadesini kullandı. Özfırat, Antakya Medeniyetler Korosu olarak birlikte yaşama kültürü dünyaya göstermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Depremin meydana geldiği saat ile Adıyaman'da otel enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcu, öğretmen ve velilerin fotoğraflarının ekrana yansıtıldığı konserde, "İnsan İnsan" ve "Maraş'tan Bir Haber Geldi" adlı şarkıların yanı sıra çeşitli yörelere ait türküler seslendirildi.



"EVRENSEL BİR DİL OLAN MÜZİKLE MEDENİYETLER ARASINDA KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Eski bakanlardan Faruk Nafız Özak, konser sonrası Özfırat ve koroyu tebrik ederek, "Çok büyük bir felaket yaşamış, maddi ve manevi büyük değerlerini, canlarını kaybetmiş bu güçlü insanlar ayağa kalkmışlar, sabırla ve şükürle mücadeleye devam ediyorlar. Evrensel bir dil olan müzikle medeniyetler arasında köprü kurmaya çalışıyorlar. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar." dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da 6 Şubat depreminden bir hafta önce maç için Hatay'da bulunduklarını anlatarak, "Hatay'ın eskiye dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Medeniyetlerin birleştirici gücü var. Ben sadece şunu söylüyorum, bu işin dini, dili, rengi yoktur. Benim için insan önemli." ifadesini kullandı.



Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Tiryaki ise Hatayspor-Trabzonspor maçını izlemek için gittiği kentte Antakya Medeniyetler Korosu'ndan çok etkilendiğini dile getirerek, "Mutlaka Trabzon'da konser vermeleri gerektiğini düşündük. Bize nasip oldu çok şükür. Geldiniz, ayağınıza sağlık." diye konuştu. Davetlilerin uzun süre ayakta alkışladığı koronun konserini, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda üyeleri izledi.

