Antalya Devlet Opera ve Balesi Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikal, Cem İdiz'in besteleriyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.



Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konuldu.



Antalya DOB korosunun şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandığı eserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek.



Başkemancılığı Fahrettin Arda'nın üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.



İki perdelik eserde "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Tuğba Kubilay, "Letafet"i Arzu Yaman, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Yalçın Ünsal, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Dağhan Ergün ve "İhtiyar" rolünü Engin Yaman canlandıracak.

