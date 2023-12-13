Antalya Devlet Opera ve Balesi La Boheme operasını sahneleyecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetecek, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek. Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.



Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.



Paris'te nakışçı bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Rodolfo"yu Burak Pektaş, "Mimi"yi Sema Çavuşoğlu, "Marcello"yu Serhat Konukman,"Musetta"yı Meriç Karataş, "Colline"yi Şafak Güç, "Schaunard"ı Yusuf Yıldız, "Benoit"i Onur Alpaslan, "Alcindoro"yu Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt İrfan Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rollerini Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.



Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 16 Aralık'ta sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

